Пожежі та пошкодження житлових будинків і господарських споруд у шести районах Київської області – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Пошкодження житлових будинків і господарських споруд, та займання внаслідок масованої нічної атаки ворога зафіксовано у шести районах Київської області, повідомила ДСНС України в Телеграм-каналі станом на 07:20 неділі.

Зокрема, у Білій Церкві виникла пожежа у гаражному кооперативі. Горіли три гаражі. У Броварському районі, в селі Пухівка зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкриту територію. Попередньо без постраждалих та значних руйнувань. У Вишгороді зафіксовано влучання багатоповерховий житловий будинок. У Фастівському районі, в селі Новосілки пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. У селі Тарасівка внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок. У селі Віта-Поштова виникла пожежа у двох приватних житлових будинках. У селі Нове пошкоджено приватний житловий будинок. В Бучанському районі, у селі Горенка пошкоджено логістичний центр. У місті Вишневе внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 100 кв. м. У селі Білогородка пошкоджено складське приміщення. У селі Крюківщина пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

У місті Бориспіль внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю приватної сауни. Після прибуття рятувальників займання не виявлено.