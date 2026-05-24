07:49 24.05.2026

Пожежі та пошкодження житлових будинків і господарських споруд у шести районах Київської області – ДСНС

Пошкодження житлових будинків і господарських споруд, та займання внаслідок масованої нічної атаки ворога зафіксовано у шести районах Київської області, повідомила ДСНС України в Телеграм-каналі станом на 07:20 неділі.

Зокрема, у Білій Церкві виникла пожежа у гаражному кооперативі. Горіли три гаражі. У Броварському районі, в селі Пухівка зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкриту територію. Попередньо без постраждалих та значних руйнувань. У Вишгороді зафіксовано влучання багатоповерховий житловий будинок. У Фастівському районі, в селі Новосілки пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. У селі Тарасівка внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок. У селі Віта-Поштова виникла пожежа у двох приватних житлових будинках. У селі Нове пошкоджено приватний житловий будинок. В Бучанському районі, у селі Горенка пошкоджено логістичний центр. У місті Вишневе внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 100 кв. м. У селі Білогородка пошкоджено складське приміщення. У селі Крюківщина пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. 

У місті Бориспіль внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю приватної сауни. Після прибуття рятувальників займання не виявлено.

 

07:17 24.05.2026
Від російського обстрілу постраждав Нацмузей "Чорнобиль" в Києві

07:12 24.05.2026
ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

06:21 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

05:06 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

02:38 24.05.2026
Троє постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки росіян на Київ – КМВА

01:53 24.05.2026
Одна людина постраждала внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ – Кличко

22:09 23.05.2026
Щонайменше троє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Суми – в.о. мера

21:08 23.05.2026
Дев'ятеро постраждалих у Балаклії внаслідок масованої атаки БпЛА – Синєгубов

08:57 23.05.2026
У Херсоні внаслідок атаки дрона по автомобілю поранено чоловіка – МВА

00:14 21.05.2026
У Києві та області вночі очікуються грози, град і шквали – оголошено жовтий рівень небезпеки

