Інтерфакс-Україна
Події
07:17 24.05.2026

Від російського обстрілу постраждав Нацмузей "Чорнобиль" в Києві

У результаті російського обстрілу постраждав Національний музей "Чорнобиль" на столичкому Подолі, повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.

"Знищений Національний музей "Чорнобиль". Пам'ятка архітектури. Відчуття такі самі, як коли рzня знищила всі наші потужності в Чорнобильській зоні в 22 році", – написав Ємельяненко в мережі Fecobook у неділю зранку і опублікував фото руйнувань.

За його словами, в сусідніх будинках вибиті вікна.

07:12 24.05.2026
ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

06:07 24.05.2026
Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

05:55 24.05.2026
У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

05:23 24.05.2026
Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

05:16 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

05:11 24.05.2026
В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

04:43 24.05.2026
Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

04:29 24.05.2026
Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

04:21 24.05.2026
В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

