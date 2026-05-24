Від російського обстрілу постраждав Нацмузей "Чорнобиль" в Києві

У результаті російського обстрілу постраждав Національний музей "Чорнобиль" на столичкому Подолі, повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.

"Знищений Національний музей "Чорнобиль". Пам'ятка архітектури. Відчуття такі самі, як коли рzня знищила всі наші потужності в Чорнобильській зоні в 22 році", – написав Ємельяненко в мережі Fecobook у неділю зранку і опублікував фото руйнувань.

За його словами, в сусідніх будинках вибиті вікна.