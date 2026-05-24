ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

Великі пожежи виникли в ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівському ринку в Києві після нічного російського обстрілу, свідчить відео ДСНС.

Згідно з фотографіями та відео у соцмережах, станом на ранок неділі пожежі вдалося загасити, але ринок та ТРЦ дуже сильно постраждали від них: "вигоріли", як пишуть очевидці.

Також вкотре пошкоджений вестибюль метро на станції "Лук'янівська", яка наразі закрита, та ресторан "Макдональдс".