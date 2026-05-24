Інтерфакс-Україна
Події
07:12 24.05.2026

ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

1 хв читати

Великі пожежи виникли в ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівському ринку в Києві після нічного російського обстрілу, свідчить відео ДСНС.

Згідно з фотографіями та відео у соцмережах, станом на ранок неділі пожежі вдалося загасити, але ринок та ТРЦ дуже сильно постраждали від них: "вигоріли", як пишуть очевидці.

Також вкотре пошкоджений вестибюль метро на станції "Лук'янівська", яка наразі закрита, та ресторан "Макдональдс".

 

Теги: #київ #наслідки #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:21 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

06:07 24.05.2026
Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

06:02 24.05.2026
У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

05:55 24.05.2026
У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

05:23 24.05.2026
Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

05:16 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

05:11 24.05.2026
В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

05:06 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

04:43 24.05.2026
Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

