24 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

24 травня відзначають День слов’янської писемності і культури.

Ще сьогодні Європейський день парків, Всесвітній день обізнаності про шизофренію, Всесвітній день відеоігор.

Православна церква вшановує святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського.

Католицька церква – Трійця.

День слов’янської писемності і культури

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 17.09.2004 р. № 1096/2004.

Усне мовлення всіх народностей слов’ян колись було єдиним, і відрізнялося тільки діалектами. Загалом мешканці європейського сходу легко розуміли один одного, проте своєї письмової системи у них не було, а спроби пристосувати до фонетичного складу мови латинський чи грецький алфавіт не мали успіху. Отримати свою абетку нашим предкам вдалося завдяки двом братам з Візантії, які жили в далекому IX столітті — Кирилу й Мефодію. Крім алфавіту, вони подарували нашим народам переклад основних християнських священних текстів.

Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння

Щорічно 24 травня весь світ відзначає важливе свято – Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Жінки з більш ніж 40 країн підтримали ініціативу.

На початку 1980-х феміністки-пацифістки з усієї Європи зібралися разом, щоб висловити свою незгоду з накопиченням озброєнь і ядерної зброї, що зростає. Ці колективні зусилля призвели до встановлення 24 травня як Міжнародного жіночого дня за мир і роззброєння. Щороку в цей день Міжнародна ліга жінок за мир і свободу вшановує їхню спадщину і відзначає поточні зусилля жінок у всьому світі, які ведуть боротьбу проти мілітаризму.

Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння – це особлива екологічна та гуманітарна подія, яка голосно заявляє: насильство та нарощування військових арсеналів не є виходом із глобальних криз. Це день, коли світ вшановує лідерство жінок, котрі не просто чекають на зміни, а беруть активну участь у розбудові дипломатичного майбутнього, виступають за світ без загрози ядерного знищення.

Європейський день парків

Європейський День Парків започаткувала Федерація Європарк. Це європейська організація, яка об’єднує природні території в 36 європейських країнах.

24 травня 1909 року в Швеції було створено перший із дев’яти Європейських Національних Парків. Мета свята - підвищення значущості парків і заповідних територій, а також розробка заходів з їхнього збереження.

За оцінками спеціалістів найкращими парками Європи є Плітвіцькі озера (Хорватія), Саксонська Швейцарія (Німеччина); Лох-Ломонд і Троссакс (Англія); Швейцарський Національный парк (Швейцарія), Чінкве Терре (Італія), Оуланка (Фінляндія), Парк Тріглав (Словенія) та інші.

Серед найкращих парків та дендропарків України: Дендропарк Софіївка в Умані, Межигір'я, Парк в селі Буки, Міський парк в Бучі, Парк Володимирська гірка в Києві, Дендропарк Олександрія в Білій Церкві, Парк Феофанія у Києві, Маріїнський парк у Києві, Печерський ландшафтний парк у Києві, Парк Високий замок у Львові, Алея Сакур в Ужгороді, Парк Островського в Коростені, Парк імені Лазаря Глоби в Дніпропетровську, Парк ім. Шевченка в Харкові, Тростянецький парк.

Всесвітній день шизофренії

Шизофренія – це психічне захворювання, яке характеризується відчуттям відриву від реальності, наявністю галюцинацій. Кінематограф нав’язує суспільству негативний та агресивний образ шизофреніка, який шаленіє під час галюцинацій. Насправді ж більшість хворих поринає у власні думки та не становить загрози для інших. Вчені припускають, що хвороба пов’язана з високим рівнем дофаміну.

Метою Дня шизофренії є привернення уваги людства до цього захворювання; підвищення поінформованості стосовно людей, хворих на шизофренію; залучення до підтримки й допомоги; боротьба з міфами, які оточують цю хворобу.

Всесвітній день відеоігор

24 травня кожного року відзначається свято сучасної розваги – Всесвітній день відеоігор. Дата святкування обрана на честь дати офіційної презентації Ральфом Баєром спільно з його командою першої домашньої приставки для ігор Magnavox Odyssey, що відбулась саме цього дня у 1972 році.

Народилися в цей день:

340 років від дня народження Даніеля Габріеля (Данієля Габрієля) Фаренгейта (1686–1736), німецького фізика, хіміка, який першим запропонував метод очищення ртуті, винайшов спиртовий (1709) та ртутний (1714) термометри, запропонував температурну шкалу (1724), згодом названу його іменем;

145 років від дня народження Олександра Олександровича Богомольця (1881–1946), українського вченого-патофізіолога, державного та громадського діяча, основоположника української школи патологічної фізіології, ендокринології і геронтології, організатора української науки, засновника перших вітчизняних науково-дослідних закладів медичного профілю;

135 років від дня народження Миколи Гнатовича Бенцаля (1891–1938), українського актора, режисера, театрального діяча;

130 років від дня народження Семена Юхимовича Бутовського (1896–1967), українського актора, співака, режисера, диригента (США);

130 років від дня народження Олександра Івановича Стеблянка (1896–1977), українського фольклориста, композитора, педагога.

Ще цього дня:

1936 - Створений ФК "Шахтар";

1940 - На І Конгресі американських українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки;

1956 - У Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи;

1999 - Унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей;

2003 - Україна дебютувала на 48-му конкурсі "Євробачення", в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла віста" посів 14-те місце;

2018 - Відкрито Новий Бескидський тунель.

Церковне свято

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті преподобного Симеона Дивногорця. Він жив у VI столітті, був родом з Антіохії (Сирія). Святий оселився в обителі преподобного Іоанна Стовпника, де прийняв чернечий постриг і зійшов на стовп. Згодом Симеон переселився на Дивну гору, де заснував свою обитель. Він вів благочестиве життя, багато молився і читав Святе Письмо. Провівши на стовпі 68 років, преподобний Симеон помер у 596 році.

Трійця католицька

Неділя Трійці, або П’ятидесятниця, відзначається сьогодні католиками та християнами західного обряду, і є важливим релігійним обрядом у християнстві, який припадає на сьому неділю після Великодня. Це ознаменування зішестя Святого Духа на апостолів і знаменує народження християнської церкви. Свята Троїця має важливе духовне значення, оскільки вона символізує присутність Святого Духа, яка наповнює силою та направляє в житті вірян. Це день святкування та радості в християнських громадах у всьому світі.

Іменини:

Іван, Семен, Степан, Федір.

З прикмет цього дня:

Сьогодні не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати і бажати іншим зла.

Згідно з прикметами, не можна давати гроші в борг, бо їх ніколи не повернуть. Не варто садити огірки – врожаю з них не буде.

День вважається вдалим для будь-якого лікування і медичних процедур.

