Російський обстріл пошкодив головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності

Головний офіс "Укрпошта" на Майдані Незалежності в центрі Києва пошкоджений в результаті російського обстрілу у ніч на неділю, повідомив гендиректор Ігор Смілянський у Facebook.

"Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати – значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей", – зазначив він.

На його фотографіях видні вибите скло у вікнах та дверях будівлі.

Раніше повідомлялося також про закриття одного з входів на станцію метро "Хрещатик" після російських прильотів.