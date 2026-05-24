Інтерфакс-Україна
Події
06:50 24.05.2026

Російський обстріл пошкодив головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності

Головний офіс "Укрпошта" на Майдані Незалежності в центрі Києва пошкоджений в результаті російського обстрілу у ніч на неділю, повідомив гендиректор Ігор Смілянський у Facebook.

"Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати – значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей", – зазначив він.

На його фотографіях видні вибите скло у вікнах та дверях будівлі.

Раніше повідомлялося також про закриття одного з входів на станцію метро "Хрещатик" після російських прильотів.

 

