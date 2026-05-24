06:50 24.05.2026

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців – Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1110 одиниць живої сили та  372 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 06.30 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, 4 бойових броньованих машини, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, два засоби ППО, 7 НРК, 292 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 1843 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39036

