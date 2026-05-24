Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про пошкодження житлових будинків у семи з десяти адміністративних районів Києва внаслідок російської атаки в ніч на неділю.

"У Шевченківському районі через атаку у школі виникла пожежа на другому поверсі на площі 300 кв. м. У 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під'їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи. Зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина. Також на території району ліквідовано пожежу на рівні 2 поверху 9-поверхового житлового будинку на площі 5 кв. м. Крім того руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області", – повідомляється в телеграм-каналі ДСНС в неділю вранці.

У Дарницькому районі, за даними відомства, обстріл спричинив пожежу покрівлі двоповерхового гуртожитку на орієнтовній площі 150 кв. м. Наразі рятувальники евакуйовують мешканців та ліквідовують пожежу.

У Святошинському районі ДСНС повідомили про влучання у 9-поверховий житловий будинок.

"У Солом'янському районі незначна пожежа та руйнування конструкцій на площі 5 кв. м виникли на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку. Підручними засобами вогнеборці ліквідували загоряння на площі 1 кв. м. Також повідомляється про ураження складських приміщень на території промзони", – йдеться в повідомленні.

У Печерському районі, за їх даними, внаслідок обстрілу сталася пожежа на рівні 13 поверху 20-поверхової новобудови та горить розташована поблизу побутівка на площі 10 кв. м.

А у Дніпровському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку та на території гаражного кооперативу.

"В Оболонському районі, за попередніми даними, горить житловий будинок за однією з адрес, а за іншою – вогнеборці ліквідовують пожежу у 16-поверховій висотці на рівні 12-13 поверхів. Також сталася пожежа у будівельному гіпермаркеті", – розповіли у відомстві.

У Деснянському районі, за даними ДСНС, зафіксовані влучання у торговельний центр та будівлю супермаркету. На території гаражного кооперативу виникла пожежа п'яти гаражних боксів.

Як повідомлялося, кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки в ніч на неділю збільшилася до 21, серед них 15-річний хлопець. 13 постраждалих медики госпіталізували, з них троє поранених у тяжкому стані. Також є інформація про одного загиблого у Шевченківському районі. Понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.

