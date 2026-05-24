ВМС за добу знищили 29 "Шахедів/Гербер"

29 ударних БпЛА типу "Shahed/Гербера", які були випущені російськими окупантами по Україні за минулу добу, було збито станом на 06:00 неділі силами та засобами Військово-морських Сил Збройних сил України.

"Військово-морські сили Збройних сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі та повітрі!", – повідомляється в телеграм-каналі ВМС ЗСУ в неділю вранці.

