Інтерфакс-Україна
Події
06:07 24.05.2026

Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих жителів столиці внаслідок російської атаки в ніч на неділю сягнула 21, 13 з них доставлені до лікарень.

"Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 21, серед них 15-річний хлопець. 13 людей медики госпіталізували. Із них троє поранених у тяжкому стані. Восьми постраждалим надали допомогу на місці. Також є інформація про одного загиблого у Шевченківському районі столиці", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше Кличко повідомляв про одного загиблого, 13 постраждалих та сімох ушпиталених. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про 20 постраждалих жителів столиці внаслідок нічної атаки, не уточнивши кількість ушпиталених. За його словами, понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6707

Теги: #київ #постражалі #обстріл

06:02 24.05.2026
У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

05:55 24.05.2026
У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

05:23 24.05.2026
Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

05:16 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

05:11 24.05.2026
В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

05:06 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

04:43 24.05.2026
Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

04:29 24.05.2026
Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

04:21 24.05.2026
В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

