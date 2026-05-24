Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих жителів столиці внаслідок російської атаки в ніч на неділю сягнула 21, 13 з них доставлені до лікарень.

"Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 21, серед них 15-річний хлопець. 13 людей медики госпіталізували. Із них троє поранених у тяжкому стані. Восьми постраждалим надали допомогу на місці. Також є інформація про одного загиблого у Шевченківському районі столиці", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше Кличко повідомляв про одного загиблого, 13 постраждалих та сімох ушпиталених. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про 20 постраждалих жителів столиці внаслідок нічної атаки, не уточнивши кількість ушпиталених. За його словами, понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.

