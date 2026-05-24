Інтерфакс-Україна
06:02 24.05.2026

У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

16 будинків у Великовисківській громаді Новоукраїнського району Кіровоградської області були пошкоджені внаслідок російської атаки в ніч на неділю, повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, не уточнивши, у якому саме населеному пункті.

"За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки безпілотниками у Великовисківській громаді пошкоджено 16 житлових будинків. На території одного з домоволодінь виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. Головне – обійшлося без постраждалих", – написав Райкович в Телеграм в неділю вранці.

Також, за його словами, у Кропивницькому районі після вибухів "працюють відповідні служби".

До складу Великовисківської громади входить 15 сіл, в яких станом на 2019 рік проживало 5,3 тис людей.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/23401

Теги: #руйнування #кіровоградська #обстріл

05:55 24.05.2026
У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

05:23 24.05.2026
Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

05:16 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

05:11 24.05.2026
В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

05:06 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

04:43 24.05.2026
Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

04:29 24.05.2026
Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

04:21 24.05.2026
В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

21:09 21.05.2026
У Дніпрі постраждали 19 людей, серед них троє дітей – ОВА

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

Троє постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки росіян на Київ – КМВА

Одна людина постраждала внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ – Кличко

Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки – Генштаб

Щонайменше троє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Суми – в.о. мера

Дев'ятеро постраждалих у Балаклії внаслідок масованої атаки БпЛА – Синєгубов

Польща на 5 років заборонила в'їзд львівському блогеру за поїздку на авто в заповіднику

Буданов підтримав Зеленського: Від членства України в європейській сім'ї виграють усі

Сибіга запропонував Африканському Союзу внести протидію російському рекрутингу найманців до пріоритетів

