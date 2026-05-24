У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

16 будинків у Великовисківській громаді Новоукраїнського району Кіровоградської області були пошкоджені внаслідок російської атаки в ніч на неділю, повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, не уточнивши, у якому саме населеному пункті.

"За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки безпілотниками у Великовисківській громаді пошкоджено 16 житлових будинків. На території одного з домоволодінь виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. Головне – обійшлося без постраждалих", – написав Райкович в Телеграм в неділю вранці.

Також, за його словами, у Кропивницькому районі після вибухів "працюють відповідні служби".

До складу Великовисківської громади входить 15 сіл, в яких станом на 2019 рік проживало 5,3 тис людей.

