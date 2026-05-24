Інтерфакс-Україна
Події
05:55 24.05.2026

У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про 20 постраждалих жителів столиці внаслідок російської атаки в ніч на неділю.

"Кількість постраждалих уточнюється. За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу, на жаль, загинула одна людина. Ще 20 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім надається кваліфікована медична допомога", – написав Ткаченко в Телеграм у неділю вранці після відбою повітряної тривоги, не уточнивши кількість ушпиталених.

За його словами, понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.

"Триває ліквідація наслідків обстрілу. На місцях працюють усі необхідні служби… Про розгортання штабів допомоги буде повідомлено невдовзі", – написав Ткаченко.

Раніше повідомлялося про одного загиблого, 13 постраждалих, з яких сім були ушпиталені.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2420

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:23 24.05.2026
Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

05:16 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

05:11 24.05.2026
В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

05:06 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

04:43 24.05.2026
Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

04:29 24.05.2026
Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

04:21 24.05.2026
В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

02:38 24.05.2026
Троє постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки росіян на Київ – КМВА

01:53 24.05.2026
Одна людина постраждала внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ – Кличко

