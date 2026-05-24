У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про 20 постраждалих жителів столиці внаслідок російської атаки в ніч на неділю.

"Кількість постраждалих уточнюється. За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу, на жаль, загинула одна людина. Ще 20 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім надається кваліфікована медична допомога", – написав Ткаченко в Телеграм у неділю вранці після відбою повітряної тривоги, не уточнивши кількість ушпиталених.

За його словами, понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.

"Триває ліквідація наслідків обстрілу. На місцях працюють усі необхідні служби… Про розгортання штабів допомоги буде повідомлено невдовзі", – написав Ткаченко.

Раніше повідомлялося про одного загиблого, 13 постраждалих, з яких сім були ушпиталені.

