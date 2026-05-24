Інтерфакс-Україна
Події
05:23 24.05.2026

Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

1 хв читати

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок удару по одному з бізнес-центрів у Шевченківському районі в укритті лишились заблокованими люди.

"У Шевченківському районі зафіксовано влучання в бізнес центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди. Служби слідують", – написав Ткаченко в Телеграм.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі також сталося влучання біля однієї зі шкіл, внаслідок чого засипало вхід в укриття, в якому перебувають люди.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2418

Теги: #київ #укриття #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:21 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

06:07 24.05.2026
Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

06:02 24.05.2026
У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

05:55 24.05.2026
У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

05:16 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

05:11 24.05.2026
В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

05:06 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

04:43 24.05.2026
Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

04:29 24.05.2026
Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

ОСТАННЄ

ВМС за добу знищили 29 "Шахедів/Гербер"

В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

Троє постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки росіян на Київ – КМВА

Одна людина постраждала внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ – Кличко

Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки – Генштаб

Щонайменше троє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Суми – в.о. мера

Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

Дев'ятеро постраждалих у Балаклії внаслідок масованої атаки БпЛА – Синєгубов

Польща на 5 років заборонила в'їзд львівському блогеру за поїздку на авто в заповіднику

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА