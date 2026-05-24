Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок удару по одному з бізнес-центрів у Шевченківському районі в укритті лишились заблокованими люди.

"У Шевченківському районі зафіксовано влучання в бізнес центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди. Служби слідують", – написав Ткаченко в Телеграм.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі також сталося влучання біля однієї зі шкіл, внаслідок чого засипало вхід в укриття, в якому перебувають люди.

