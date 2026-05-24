Інтерфакс-Україна
Події
05:16 24.05.2026

Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

1 хв читати

Станція київського метрополітену "Лук'янівська" Сирецько-Печерської (М3, "зеленої") лінії буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.

Як повідомляється в телеграм-каналі комунального підприємства "Київський метрополітен", унаслідок обстрілу також тимчасово буде зачинено вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції метро "Хрещатик" Святошино-Броварської (М1, "червоної") лінії.

"Одразу після відбою повітряної тривоги працівники метро розпочнуть роботу з ліквідації наслідків та забезпечення готовності до роботи ескалаторів і пасажирської автоматики. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/kyivmetroalerts/2051

