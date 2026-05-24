Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

Троє жителів Київської області постраждали внаслідок російської атаки в ніч на неділю, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

"Цієї ночі Київщина знову переживає масовану ворожу атаку ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. Під ударом – мирні міста й села, домівки наших людей. На жаль, є постраждалі. У Фастівському районі до лікарні госпіталізовано двох жінок. У Бучанському районі постраждав чоловік – медичну допомогу йому надали на місці", – написав Калашник в Телеграм.

За його словами, наслідки атаки фіксуються в усіх районах області.

"У Фастівському районі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. У Бучанському – підприємство, складські приміщення, багатоповерховий будинок і три приватні будинки. В Обухівському та Броварському районах пошкоджені приватні оселі… У Вишгородському – приватний будинок та багатоповерхівка", – повідомив очільник обладміністрації.

Крім того, в Білоцерківському районі внаслідок атаки пошкоджена територія гаражного кооперативу, а в Бориспільському – господарські приміщення.

"На місцях працюють рятувальники, медики, поліція та всі оперативні служби", – повідомив Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10228