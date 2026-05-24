Інтерфакс-Україна
Події
05:06 24.05.2026

Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

Троє жителів Київської області постраждали внаслідок російської атаки в ніч на неділю, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

"Цієї ночі Київщина знову переживає масовану ворожу атаку ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. Під ударом – мирні міста й села, домівки наших людей. На жаль, є постраждалі. У Фастівському районі до лікарні госпіталізовано двох жінок. У Бучанському районі постраждав чоловік – медичну допомогу йому надали на місці", – написав Калашник в Телеграм.

За його словами, наслідки атаки фіксуються в усіх районах області.

"У Фастівському районі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. У Бучанському – підприємство, складські приміщення, багатоповерховий будинок і три приватні будинки. В Обухівському та Броварському районах пошкоджені приватні оселі… У Вишгородському – приватний будинок та багатоповерхівка", – повідомив очільник обладміністрації.

Крім того, в Білоцерківському районі внаслідок атаки пошкоджена територія гаражного кооперативу, а в Бориспільському – господарські приміщення.

"На місцях працюють рятувальники, медики, поліція та всі оперативні служби", – повідомив Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10228

Теги: #руйнування #постраждалі #київська #обстріл

06:02 24.05.2026
У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

05:55 24.05.2026
У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

05:23 24.05.2026
Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

05:16 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

05:11 24.05.2026
В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

04:43 24.05.2026
Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

04:29 24.05.2026
Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

04:21 24.05.2026
В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

22:09 23.05.2026
Щонайменше троє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Суми – в.о. мера

