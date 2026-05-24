Інтерфакс-Україна
Події
04:49 24.05.2026

В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

1 хв читати

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про одного загиблого у Шевченківському районі внаслідок російської нічної атаки на українську столицю.

"У Шевченківському районі влучання в 9-поверховий житловий будинок між 8 та 9 поверхами. Попередньо, загинула 1 людина. Рятувальники гасять пожежу. Всі екстрені служби на місці", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше повідомлялося про десятьох постраждалих, п'ять з яких ушпиталені.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6703

Теги: #київ #жертви #обстріл

04:43 24.05.2026
Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

04:29 24.05.2026
Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

04:21 24.05.2026
В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

02:38 24.05.2026
Троє постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки росіян на Київ – КМВА

01:53 24.05.2026
Одна людина постраждала внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ – Кличко

16:13 23.05.2026
Причетних до конфлікту з ветераном у Києві переведуть до бойових підрозділів – командування Сухопутних військ

13:12 23.05.2026
Петиція про ремонт мосту Патона в Києві не набрала необхідних голосів

12:48 23.05.2026
Петиція про зміну транспортної політики Києва не набрала необхідних голосів

11:00 23.05.2026
Чергова петиція про запровадження безготівкової оплати в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів

19:23 22.05.2026
Окупанти частіше використовують дрони малого радіусу дії проти цивільних, лише у Херсоні 127 загиблих – Офіс генпрокурора

