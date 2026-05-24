В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про одного загиблого у Шевченківському районі внаслідок російської нічної атаки на українську столицю.

"У Шевченківському районі влучання в 9-поверховий житловий будинок між 8 та 9 поверхами. Попередньо, загинула 1 людина. Рятувальники гасять пожежу. Всі екстрені служби на місці", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше повідомлялося про десятьох постраждалих, п'ять з яких ушпиталені.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6703