Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в житлові багатоповерхові будинки в різних районах української столиці під час російської атаки в ніч на неділю.

"У Печерському районі влучання в 20-поверховий житловий будинок на рівні 13 поверху", – написав Кличко в Телеграм.

В Оболонському районі, за його словами, зафіксоване влучання БпЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні 12-13 поверху, внаслідок чого виникла пожежа. Також ворожий дрон впав та загорівся біля іншого житлового будинку, вогонь розповсюдився і на сам будинок, повідомив мер. У тому ж районі палає одноповерховий приватний будинок, також є влучання в нежитлову будівлю поруч із триповерховим житловим будинком, зафіксована пожежа.

"У Шевченківському районі влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок на рівні 3-4 поверхів", – розповів Кличко.

У тому ж районі уламки ракети впали на 24-поверховий будинок, є руйнування, без пожежі. Також у Шевченківському районі ліквідували пожежу на пошкодженій газовій трубі між житловими будинками. Крім того, зафіксоване влучення в офісний центр, там також пожежа.

Уламки впали на дах 24-поверхового житлового будинку і у Дарницькому районі. Також минулося без пожежі.

"У Солом'янському районі влучання БпЛА в 24-поверховий житловий будинок. Пожежа на рівні 20 поверху. Екстрені служби прямують на місце", – повідомив Кличко.

У Деснянському районі влучання БпЛА в будівлю супермаркету, у Дніпровському – влучання БпЛА в приватний житловий будинок та територію гаражного кооперативу з пожежами, у Дарницькому – влучання на території нежитлової забудови.

Місцеві канали публікують фото понівечених будинків. На деяких з них видно, що внаслідок ударів обвалилися віконні секції одразу на кількох поверхах.

Як повідомлялося, наразі відомо про одного загиблого та десятьох постраждалих внаслідок нічної атаки. П'ятеро з них доправлені до лікарень.

