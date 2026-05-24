Інтерфакс-Україна
Події
04:43 24.05.2026

Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

2 хв читати

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в житлові багатоповерхові будинки в різних районах української столиці під час російської атаки в ніч на неділю.

"У Печерському районі влучання в 20-поверховий житловий будинок на рівні 13 поверху", – написав Кличко в Телеграм.

В Оболонському районі, за його словами, зафіксоване влучання БпЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні 12-13 поверху, внаслідок чого виникла пожежа. Також ворожий дрон впав та загорівся біля іншого житлового будинку, вогонь розповсюдився і на сам будинок, повідомив мер. У тому ж районі палає одноповерховий приватний будинок, також є влучання в нежитлову будівлю поруч із триповерховим житловим будинком, зафіксована пожежа.

"У Шевченківському районі влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок на рівні 3-4 поверхів", – розповів Кличко.

У тому ж районі уламки ракети впали  на 24-поверховий будинок, є руйнування, без пожежі. Також у Шевченківському районі ліквідували пожежу на пошкодженій газовій трубі між житловими будинками. Крім того, зафіксоване влучення в офісний центр, там також пожежа.

Уламки впали на дах 24-поверхового житлового будинку і у Дарницькому районі. Також минулося без пожежі.

"У Солом'янському районі влучання БпЛА в 24-поверховий житловий будинок. Пожежа на рівні 20 поверху. Екстрені служби прямують на місце", – повідомив Кличко.

У Деснянському районі влучання БпЛА в будівлю супермаркету, у Дніпровському – влучання БпЛА в приватний житловий будинок та територію гаражного кооперативу з пожежами, у Дарницькому – влучання на території нежитлової забудови.

Місцеві канали публікують фото понівечених будинків. На деяких з них видно, що внаслідок ударів обвалилися віконні секції одразу на кількох поверхах.

Як повідомлялося, наразі відомо про одного загиблого та десятьох постраждалих внаслідок нічної атаки. П'ятеро з них доправлені до лікарень.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko

Теги: #київ #руйнування #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

04:29 24.05.2026
Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

04:21 24.05.2026
В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

02:38 24.05.2026
Троє постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки росіян на Київ – КМВА

Троє постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки росіян на Київ – КМВА

01:53 24.05.2026
Одна людина постраждала внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ – Кличко

Одна людина постраждала внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ – Кличко

16:13 23.05.2026
Причетних до конфлікту з ветераном у Києві переведуть до бойових підрозділів – командування Сухопутних військ

Причетних до конфлікту з ветераном у Києві переведуть до бойових підрозділів – командування Сухопутних військ

13:12 23.05.2026
Петиція про ремонт мосту Патона в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція про ремонт мосту Патона в Києві не набрала необхідних голосів

12:48 23.05.2026
Петиція про зміну транспортної політики Києва не набрала необхідних голосів

Петиція про зміну транспортної політики Києва не набрала необхідних голосів

11:00 23.05.2026
Чергова петиція про запровадження безготівкової оплати в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів

Чергова петиція про запровадження безготівкової оплати в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів

15:24 22.05.2026
Братів-близнюків, лікарів за фахом, викрили на оформленні фіктивної інвалідності ухилянтам

Братів-близнюків, лікарів за фахом, викрили на оформленні фіктивної інвалідності ухилянтам

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

ОСТАННЄ

Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки – Генштаб

Щонайменше троє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Суми – в.о. мера

Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

Дев'ятеро постраждалих у Балаклії внаслідок масованої атаки БпЛА – Синєгубов

Польща на 5 років заборонила в'їзд львівському блогеру за поїздку на авто в заповіднику

Буданов підтримав Зеленського: Від членства України в європейській сім'ї виграють усі

Сибіга запропонував Африканському Союзу внести протидію російському рекрутингу найманців до пріоритетів

Прапор морської піхоти урочисто підняли перед будівлею МЗС України

Glovo має дефіцит кур'єрів до 20% замовлень, сподівається на закон про оподаткування цифрових платформ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА