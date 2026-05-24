Інтерфакс-Україна
Події
04:29 24.05.2026

Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

1 хв читати

Вхід до укриття, в якому перебувають люди, було засипано внаслідок влучання під час російської атаки по Києву в ніч на неділю, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі сталося влучання біля однієї зі шкіл. В укритті школи перебувають люди. За попередньою інформацією, вхід в укриття засипало. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в Телеграм.

Пізніше він повідомив, що в тому ж Шевченківському районі зафіксоване "влучання ще в одну школу". "Там пожежа на другому поверсі", – написав мер.

Також Кличко повідомляв про пожежу на території школи.

Як повідомлялося, десять людей постраждали, не менше п'яти госпіталізовані внаслідок російської атаки по Києву в ніч на неділю.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6700

Теги: #київ #укриття #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:21 24.05.2026
В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

02:38 24.05.2026
Троє постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки росіян на Київ – КМВА

01:53 24.05.2026
Одна людина постраждала внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ – Кличко

16:13 23.05.2026
Причетних до конфлікту з ветераном у Києві переведуть до бойових підрозділів – командування Сухопутних військ

13:12 23.05.2026
Петиція про ремонт мосту Патона в Києві не набрала необхідних голосів

12:48 23.05.2026
Петиція про зміну транспортної політики Києва не набрала необхідних голосів

11:00 23.05.2026
Чергова петиція про запровадження безготівкової оплати в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів

15:24 22.05.2026
Братів-близнюків, лікарів за фахом, викрили на оформленні фіктивної інвалідності ухилянтам

14:40 22.05.2026
Правоохоронці викрили ділків, які присвоїли 4,1 млн грн на закупівлях медичних товарів

13:34 22.05.2026
В Києві побили ветерана під час заходів оповіщення ТЦК, поліція відкрила справу

