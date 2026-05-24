Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

Вхід до укриття, в якому перебувають люди, було засипано внаслідок влучання під час російської атаки по Києву в ніч на неділю, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі сталося влучання біля однієї зі шкіл. В укритті школи перебувають люди. За попередньою інформацією, вхід в укриття засипало. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в Телеграм.

Пізніше він повідомив, що в тому ж Шевченківському районі зафіксоване "влучання ще в одну школу". "Там пожежа на другому поверсі", – написав мер.

Також Кличко повідомляв про пожежу на території школи.

Як повідомлялося, десять людей постраждали, не менше п'яти госпіталізовані внаслідок російської атаки по Києву в ніч на неділю.

