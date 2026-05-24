В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані

Десять жителів Києва постраждали внаслідок російської атаки в ніч на неділю, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Попередньо, кількість постраждалих в столиці сягнула 10 осіб. Деталі уточнюються", – написав Ткаченко в Телеграм.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив лише про дев'ятьох постражалих, але уточнив, що п'ятеро з них були доставлені до лікарень.

"Наразі в столиці 9 постраждалих. 5 із них медики госпіталізували. Чотирьом – надали допомогу на місці", – написав Кличко в Телеграм.

