04:21 24.05.2026
В Києві 10 постраждалих, не менше 5 з них госпіталізовані
Десять жителів Києва постраждали внаслідок російської атаки в ніч на неділю, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Попередньо, кількість постраждалих в столиці сягнула 10 осіб. Деталі уточнюються", – написав Ткаченко в Телеграм.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив лише про дев'ятьох постражалих, але уточнив, що п'ятеро з них були доставлені до лікарень.
"Наразі в столиці 9 постраждалих. 5 із них медики госпіталізували. Чотирьом – надали допомогу на місці", – написав Кличко в Телеграм.
