02:38 24.05.2026

Троє постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки росіян на Київ – КМВА

Троє людей постраждали внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналі станом на 01:59 неділі.

"Наразі відомо, що три особи отримали поранення", – написав Ткаченко у Телеграмі.

Окрім того, за його інформацією в Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, в Дарницькому районі уламки впали на дах багатоповерхівки, у Шевченківському районі рештки повітряної цілі впали на території школи, у Голосіївському районі "неподалік СТО горять рештки БпЛА".

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2400

01:53 24.05.2026
Одна людина постраждала внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ – Кличко

