Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

(розширена, додано текст після 2 абзацу)

Київ. 23 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Посольство США в Україні попередило громадян США про ймовірний масштабний повітряний удар РФ впродовж найближчої доби. Відповідне комюніке оприлюднено сьогодні на офіційному сайті посольства.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про можливий масштабний повітряний напад, який може статися в будь-який момент протягом найближчих 24 годин. Посольство, як і завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", – сказано в повідомленні посольства США.

Посольство нагадало співвітчизникам, які перебувають в Україні про необхідні кроки в разі повітряної тривоги: визначити розташування укриття до оголошення повітряної тривоги, мати на телефоні надійний додаток оповіщення і запас ліків, води й харчів. Попередження стосується всіх регіонів України.

В Україні відреагували. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував пост на платформі X

"Настав час нашим партнерам перетворити солідарність з Україною на конкретні дії. Ми вдячні вам за попередження про масштабний удар. І ми розуміємо ваші застереження на адресу ваших громадян. Але головне попередження має пролунати не в Києві і не для іноземців. Це попередження має почути в Москві російський режим", – написав Сибіга на платформі X в суботу.

"У вас є важелі впливу. Використовуйте їх зараз. Попередьте Москву про ціну, яку їй доведеться заплатити. Як публічно, так і через закриті канали. Співчуття та співчуття – цього недостатньо", – додав Сибіга.

Джерело: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.usembassy.gov%2Fsecurity-alert-u-s-embassy-kyiv-ukraine-may-23-2026%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBEwT01BbDhaSXRHRGtLbWNURnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7UroUhBukcMbbX_uXEicgIia4vv2RodohqMRtISgbANQ4POmjxtJPOcImV6g_aem_kFV2vkOoYdNckWi4Ht3TmQ&h=AUC-pfP2NlnE4m9WWIzttG22SCb-Ujrw2JLy-b1t-g5JfZ2Zr5py6gdMD4RBGU24UlewL4V0txOFD1I-9SICKynk9rknT4OK8e-cfoxWJU1zHHjrpn8M7-A_-TNHQ7TKIr8G

https://x.com/i/status/2058267293990420811