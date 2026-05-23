23:44 23.05.2026

Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

(розширена, додано текст після 2 абзацу)

Київ. 23 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Посольство США в Україні попередило громадян США про ймовірний масштабний повітряний удар РФ впродовж найближчої доби. Відповідне комюніке  оприлюднено сьогодні на офіційному сайті посольства.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про можливий масштабний повітряний напад, який може статися в будь-який момент протягом найближчих 24 годин. Посольство, як і завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", – сказано в повідомленні посольства США.

Посольство нагадало співвітчизникам, які перебувають в Україні про необхідні кроки в разі повітряної тривоги: визначити розташування укриття до оголошення повітряної тривоги, мати на телефоні надійний додаток оповіщення і запас ліків, води й харчів. Попередження стосується всіх регіонів України.

В Україні відреагували. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував пост на платформі X 

"Настав час нашим партнерам перетворити солідарність з Україною на конкретні дії. Ми вдячні вам за попередження про масштабний удар. І ми розуміємо ваші застереження на адресу ваших громадян. Але головне попередження має пролунати не в Києві і не для іноземців. Це попередження має почути в Москві російський режим", – написав Сибіга на платформі X в суботу. 

"У вас є важелі впливу. Використовуйте їх зараз. Попередьте Москву про ціну, яку їй доведеться заплатити. Як публічно, так і через закриті канали. Співчуття та співчуття – цього недостатньо", – додав Сибіга.

