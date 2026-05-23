Інтерфакс-Україна
Події
22:36 23.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося  173 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4177 дронів-камікадзе та здійснив 1954 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій. 

Джерело:https://t.me/GeneralStaffZSU/39035

21:28 23.05.2026
Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

05:35 23.05.2026
Трамп скликав нараду з нацбезпеки щодо Ірану на тлі можливих військових рішень – ЗМІ

01:47 23.05.2026
Катарська переговорна група прибула до Тегерана для участі в переговорах щодо припинення війни з Іраном – ЗМІ

00:58 23.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 166 ворожих атак – Генштаб

13:11 22.05.2026
Третина експертів вважають, що війна в Україні розвиватиметься за сценарієм затяжного конфлікту, – опитування Globsec

06:27 22.05.2026
П'ятеро людей постраждали внаслідок російської агресії на Херсонщині

01:34 22.05.2026
На фронті відбулось 197 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

17:53 21.05.2026
В Офісі президента порадили слідкувати за діями Лукашенка: слова цього пана нічого не значать

15:55 21.05.2026
В Угрупованні об'єднаних сил спростували інформацію про повну відсутність підрозділів ворога у Куп'янську

05:31 21.05.2026
У РФ частково або повністю зупинили роботу великі НПЗ після атак українських дронів – ЗМІ

