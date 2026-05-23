Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 173 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4177 дронів-камікадзе та здійснив 1954 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій.

