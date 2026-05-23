Інтерфакс-Україна
22:09 23.05.2026

Щонайменше троє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Суми – в.о. мера

Троє людей постраждали під час ворожої атаки на Суми, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар у Телеграм-каналі в суботу.

"Близько 19:35 під час збиття ворожих повітряних цілей у Сумах постраждали місцеві мешканці. Трьох людей госпіталізували. Попередньо, ушкодження не важкі. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", – написав Кобзар у Телеграмі.

21:08 23.05.2026
Дев'ятеро постраждалих у Балаклії внаслідок масованої атаки БпЛА – Синєгубов

14:48 23.05.2026
В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

09:51 23.05.2026
У неділю у Сумах буде відсутнє електропостачання – міськрада

08:57 23.05.2026
У Херсоні внаслідок атаки дрона по автомобілю поранено чоловіка – МВА

08:48 23.05.2026
Троє загинули, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

08:33 23.05.2026
У Херсоні внаслідок атаки дрона загинула жінка, розпочато розслідування воєнного злочину – прокуратура

08:39 22.05.2026
Ворог дронами атакував підприємство в Полтавській області, пошкоджено обладнання

06:27 22.05.2026
П'ятеро людей постраждали внаслідок російської агресії на Херсонщині

18:44 21.05.2026
В Дніпрі постраждали 15 людей – ОВА

13:04 21.05.2026
До 6 збільшилась кількість поранених у Сумах внаслідок удару окупантів

