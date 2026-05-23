Щонайменше троє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Суми – в.о. мера

Троє людей постраждали під час ворожої атаки на Суми, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар у Телеграм-каналі в суботу.

"Близько 19:35 під час збиття ворожих повітряних цілей у Сумах постраждали місцеві мешканці. Трьох людей госпіталізували. Попередньо, ушкодження не важкі. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", – написав Кобзар у Телеграмі.

