Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

Посольство США в Україні попередило громадян США про ймовірний масштабний повітряний удар РФ впродовж найближчої доби. Відповідне комюніке оприлюднено сьогодні на офіційному сайті посольства.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про можливий масштабний повітряний напад, який може статися в будь-який момент протягом найближчих 24 годин. Посольство, як і завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", – сказано в повідомленні посольства США.

Посольство нагадало співвітчизникам, які перебувають в Україні про необхідні кроки в разі повітряної тривоги: визначити розташування укриття до оголошення повітряної тривоги, мати на телефоні надійний додаток оповіщення і запас ліків, води й харчів. Попередження стосується всіх регіонів України