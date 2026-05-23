Дев'ятеро постраждалих у Балаклії внаслідок масованої атаки БпЛА – Синєгубов

Протягом суботи Балаклія перебувала під масовною атакою російських безпілотників, 9 мирних мешканців постраждали, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Дев'ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Внаслідок ворожих ударів в місті спалахнули пожежі. Пошкоджено 9 автомобілів, будівлю пошти, готель, кав'ярню, заклад освіти, багатоповерхівку та спортивний заклад", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що рятувальники, медики, комунальні служби, ремонтні бригади ліквідували наслідки і допомагали постраждалим одразу після влучань, попри загрозу повторних ударів.