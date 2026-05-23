Польща на 5 років заборонила в'їзд львівському блогеру за поїздку на авто в заповіднику

Львівському блогеру, що заїхав на автівці до заповідної території оз. Морське Око у польських Татрах, заборонять в'їзд до Польщі на 5 років.

Про це стало відомо з дописів прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра внутрішніх справ (МЗС) Польщі Марціна Кєрвінського.

"Швидкісна їзда українського водія на дорозі до Морського Ока викликає цілком зрозуміле обурення. Я звернувся до МВС із проханням терміново з'ясувати всі подробиці цього інциденту та вжити суворих заходів", – написав Туск у соціальній мережі Х у суботу.

Через кілька годин після цього міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський повідомив, що 23-річному львівському блогеру, який на автомобілі в'їхав до заповідної території озера заборонять в'їзд до Польщі. "Винуватець рейду на Морське Око понесе відповідальність. У зв'язку з порушенням громадського порядку, на прохання поліції його внесуть до списку небажаних осіб із забороною на в'їзд на територію Республіки Польща на 5 років. Порушення закону завжди зустріне сувору реакцію", – йдеться у дописі міністра внутрішніх справ Польщі.

За даними видання Захід.нет, 22 травня львівський блогер Андрій Гаврилів разом зі своєю дівчиною заїхав автомобілем Chevrolet Corvette у заповідну зону біля озера Морське Око в Татрах. В'їзд приватних авто на територію парку заборонений, до озера треба йти кілька кілометрів пішки або ж скористатись спеціальними шатлами чи кінними упряжками. Фото і відео своєї поїздки Гаврилів оприлюднив в соцмережах, що викликало обурення користувачів.