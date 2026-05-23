Інтерфакс-Україна
Події
20:00 23.05.2026

Польща на 5 років заборонила в'їзд львівському блогеру за поїздку на авто в заповіднику

2 хв читати

Львівському блогеру, що заїхав на автівці до заповідної території оз. Морське Око у польських Татрах, заборонять в'їзд до Польщі на 5 років.

Про це стало відомо з дописів прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра внутрішніх справ (МЗС) Польщі Марціна Кєрвінського.

"Швидкісна їзда українського водія на дорозі до Морського Ока викликає цілком зрозуміле обурення. Я звернувся до МВС із проханням терміново з'ясувати всі подробиці цього інциденту та вжити суворих заходів", – написав Туск у соціальній мережі Х у суботу.

Через кілька годин після цього міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський повідомив, що 23-річному львівському блогеру, який на автомобілі в'їхав до заповідної території озера заборонять в'їзд до Польщі. "Винуватець рейду на Морське Око понесе відповідальність. У зв'язку з порушенням громадського порядку, на прохання поліції його внесуть до списку небажаних осіб із забороною на в'їзд на територію Республіки Польща на 5 років. Порушення закону завжди зустріне сувору реакцію", – йдеться у дописі міністра внутрішніх справ Польщі.

За даними видання Захід.нет, 22 травня львівський блогер Андрій Гаврилів разом зі своєю дівчиною заїхав автомобілем Chevrolet Corvette у заповідну зону біля озера Морське Око в Татрах. В'їзд приватних авто на територію парку заборонений, до озера треба йти кілька кілометрів пішки або ж скористатись спеціальними шатлами чи кінними упряжками. Фото і відео своєї поїздки Гаврилів оприлюднив в соцмережах, що викликало обурення користувачів.

 

 

 

 

Теги: #польща #морське_око

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:14 22.05.2026
Україна та Польща обговорили співпрацю у відновленні, інфраструктурі та підготовку до URC-2026 у Гданську – Кулеба

Україна та Польща обговорили співпрацю у відновленні, інфраструктурі та підготовку до URC-2026 у Гданську – Кулеба

15:22 22.05.2026
Проблема з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові незабаром буде вирішена – міністр фінансів Польщі

Проблема з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові незабаром буде вирішена – міністр фінансів Польщі

15:14 22.05.2026
Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

15:02 22.05.2026
Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

14:38 22.05.2026
Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері дронів – міністр фінансів

Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері дронів – міністр фінансів

14:34 22.05.2026
Міністр фінансів Польщі про українських біженців: Хочемо, щоб допомога була скерована саме до тих людей, які її потребують

Міністр фінансів Польщі про українських біженців: Хочемо, щоб допомога була скерована саме до тих людей, які її потребують

19:00 20.05.2026
Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

15:34 20.05.2026
Культурну спадщину Львівщини презентували у Польщі в межах проєкту JEWELS TOUR

Культурну спадщину Львівщини презентували у Польщі в межах проєкту JEWELS TOUR

17:56 19.05.2026
Посольство Польщі провело прийом у “Софії Київській” з нагоди Дня Конституції

Посольство Польщі провело прийом у “Софії Київській” з нагоди Дня Конституції

17:28 19.05.2026
Польський BGK готує інструменти майже на EUR340 млн для підтримки бізнесу й муніципалітетів в Україні

Польський BGK готує інструменти майже на EUR340 млн для підтримки бізнесу й муніципалітетів в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

ОСТАННЄ

Буданов підтримав Зеленського: Від членства України в європейській сім'ї виграють усі

Сибіга запропонував Африканському Союзу внести протидію російському рекрутингу найманців до пріоритетів

Прапор морської піхоти урочисто підняли перед будівлею МЗС України

Glovo має дефіцит кур'єрів до 20% замовлень, сподівається на закон про оподаткування цифрових платформ

У Трускавці відбулися змагання серед операторів БпЛА – "Дикі Дрони"

"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

На ворожу міну натрапила жінка на Сумщині – ОВА

20-річний чоловік загинув у Львові через наїзд потягу – поліція

Держава спрямує понад 23 млн грн на сучасні навчальні простори в ліцеях Житомирщини – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА