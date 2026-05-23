19:35 23.05.2026

Буданов підтримав Зеленського: Від членства України в європейській сім'ї виграють усі

Фото: https://president.gov.ua/

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що українці платять найвищу ціну у боротьбі за європейський цивілізаційний вибір, тому "вибороли право бути невід'ємною складовою великої європейської сім'ї".

"Україна заслуговує на повноцінне членство в Євросоюзі. Підтримую позицію президента, яку він принципово відстоює та просуває", – написав Буданов у Телеграмі у суботу.

"Ми платимо найвищу ціну у боротьбі за європейський цивілізаційний вибір, наше військо стоїть надійним щитом між європейською спільнотою та страшним злом "з-за порєбріка". Тому українці вибороли право бути невід'ємною складовою великої європейської сім'ї. Від цього виграють усі", – наголосив Буданов.

 

15:09 23.05.2026
Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

04:21 23.05.2026
Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

16:37 22.05.2026
Сибіга про представника ЄС на переговорах: є кандидати, і це точно не Шредер

21:48 21.05.2026
Буданов: Еволюція російських цілей від "Києва за три дні" до вимог позаблоковості свідчить про провал початкових задумів

21:43 21.05.2026
Буданов: Росія застосовує "інженерію свідомості" на окупованих територіях, тож Україна має розробити нову модель комунікацій

21:38 21.05.2026
Буданов: Росія будує "цифрове гетто" за прикладом Північної Кореї, готуючись до непопулярних рішень

20:17 20.05.2026
Україна запускає експеримент щодо належної перевірки для експорту сільгосппродукції до ЄС

18:40 20.05.2026
Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

16:21 20.05.2026
Експорт українського цементу в ЄС майже заблокований на старті другого етапу СВАМ

13:49 20.05.2026
Рютте: ЄС має сам вирішити, чи вести прямі переговори з РФ

