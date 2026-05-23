Буданов підтримав Зеленського: Від членства України в європейській сім'ї виграють усі

Фото: https://president.gov.ua/

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що українці платять найвищу ціну у боротьбі за європейський цивілізаційний вибір, тому "вибороли право бути невід'ємною складовою великої європейської сім'ї".

"Україна заслуговує на повноцінне членство в Євросоюзі. Підтримую позицію президента, яку він принципово відстоює та просуває", – написав Буданов у Телеграмі у суботу.

"Ми платимо найвищу ціну у боротьбі за європейський цивілізаційний вибір, наше військо стоїть надійним щитом між європейською спільнотою та страшним злом "з-за порєбріка". Тому українці вибороли право бути невід'ємною складовою великої європейської сім'ї. Від цього виграють усі", – наголосив Буданов.