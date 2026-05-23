19:26 23.05.2026

Сибіга запропонував Африканському Союзу внести протидію російському рекрутингу найманців до пріоритетів

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга долучився онлайн до престижного міжнародного форуму The Spier Dialogue, що проходить у Південно-Африканській Республіці, закликав внести протидію російському рекрутингу до пріоритетів порядку денного Африканського Союзу, повідомила пресслужба відомства.

"У суботу, 23 травня, міністр долучився онлайн до престижного міжнародного форуму The Spier Dialogue, що проходить у Південно-Африканській Республіці та є важливою дискусійною платформою для всього африканського континенту", – йдеться у повідомленні пресслужби на сайті.

"Я сьогодні з вами, бо сьогодні голос Африки має значення. У сучасному світі глобальна роль Африканського континенту невпинно зростає", – зазначив міністр на початку свого виступу, передає пресслужба.

Сибіга сфокусувався на трьох важливих напрямах: мирних зусиллях України та її союзників, новій глобальній ролі Африки та потенціалі відносин України з країнами континенту. Міністр розповів учасникам форуму про ситуацію на полі бою, динаміку мирних зусиль та наслідки російської агресії для світу.

Глава МЗС привернув особливу увагу до злочинного рекрутингу Росією громадян держав Африки для війни проти України, розповів про схеми залучення африканської молоді до окупаційних сил шахрайськими способами. Сибіга закликав внести протидію російському рекрутингу до пріоритетів порядку денного Африканського Союзу.

Міністр згадав про історичний досвід ПАР у подоланні режиму апартеїду та підкреслив, що наші країни мають спільне розуміння таких універсальних цінностей, як мир, свобода та справедливість. У цьому контексті він нагадав, як під час свого візиту до ПАР півтора роки тому відкрив на відомій Стіні Імен у Фрідом-Парку в Преторії меморіальну табличку з іменем видатного українського дипломата Геннадія Удовенка, який зробив значний внесок у подолання режиму апартеїду як віцеголова Спеціального комітету ООН проти апартеїду

Окремо міністр згадав Африканську миротворчу місію – ініціативу лідерів шести країн: ПАР, Єгипту, Сенегалу, Замбії, Республіки Конго та Уганди. Міністр подякував керівництву ПАР за зусилля зі звільнення депортованих українських дітей та підтримку в грудні минулого року резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка вимагає від Росії повернути викрадених дітей Україні.

У заключній частині виступу міністр сфокусувався на потенціалі розвитку відносин африканських країн з Україною. "Україна цікава державам Африки як партнер. Ми можемо взаємно посилювати одні одних. Ми також можемо допомогти у розвитку самодостатності африканських партнерів. Адже один з наших уроків, вивчених протягом війни, полягає в тому, що потрібно бути самодостатніми", – заявив він.

Серед сфер, у яких Україна може бути цікавою Африці, міністр назвав військовий досвід, сільське господарство, освіту, медицину, цифровізацію та енергетику. Глава МЗС звернувся до присутніх в аудиторії міністрів уряду ПАР та запевнив у готовності України до розвитку співпраці за їхніми профільними напрямами.

Окремо Сибіга згадав продовольчу безпеку та зазначив, що, попри війну, Україна виконує всі свої зобов'язання й залишається надійним глобальним гарантом продовольчої безпеки. У межах ініціативи президента Зеленського "Зерно з України" станом на початок 2026 року вже понад 300 тисяч тонн сільськогосподарської продукції було доставлено до 13 країн Азії та Африки.

Сумарний товарообіг України з країнами Африки у 2025-2026 роках склав 4,23 млрд доларів США. За останній час Україна також відкрила на африканському континенті вісім нових посольств. Усе це є свідченням взаємної вигоди та подальшого зближення наших країн.

 

