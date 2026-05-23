Інтерфакс-Україна
Події
19:20 23.05.2026

Прапор морської піхоти урочисто підняли перед будівлею МЗС України

2 хв читати
Прапор морської піхоти урочисто підняли перед будівлею МЗС України
Фото: www.facebook.com/andrij.sybiha

Разом із морськими піхотинцями, ветеранами та захисниками Маріупольської "Азовсталі", які пройшли російський полон, керівництво Міністерства закордонних справ України урочисто підняло перед будівлею відомства прапор морської піхоти, яка 23 травня відзначає своє професійне свято.

"На знак нашої безмежної поваги та вдячності. А також як символ того, що за кожним нашим успіхом на міжнародній арені стоїть героїзм наших воїнів. Зараз наша дипломатія стає сильнішою, бо сильним є наше військо. У наших переговорах немає кращих аргументів, ніж успіхи Сил оборони України", – написав глава МЗС Андрій Сибіга у Facebook.

Він підкреслив, що прапори всіх українських родів військ і знамена всіх українських бригад заслуговують стояти поряд із прапорами 32 країн-союзників у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Сьогодні українські морпіхи – на всіх напрямках: на захисті Запоріжжя та Нікопольщини, Херсонщини та Миколаївщини, на Донеччині й у прикордонних районах Сумщини. Вони брали участь в оборонній операції в Курській області та боронили острів Зміїний у нашому Чорному морі. Вони на суші, на воді й у небі. Саме завдяки морській піхоті ми вже сьогодні задаємо стандарти також і в морській війні. І ми неодмінно станемо гарантом безпеки у Чорному морі", – йдеться у дописі.

Як наголосив міністр, "єдина справжня запорука чорноморської безпеки – це повернення українського Криму, і в цьому роль Воєнно-морських сил та морської піхоти є визначальною".

 

 

Теги: #піхота #прапор #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:20 23.05.2026
Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

20:47 22.05.2026
Сибіга анонсував міністерське засідання Україна-Південно-Східна Європа в Тірані

Сибіга анонсував міністерське засідання Україна-Південно-Східна Європа в Тірані

21:18 21.05.2026
Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

21:06 21.05.2026
Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

23:34 20.05.2026
Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького – МЗС

Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького – МЗС

18:48 20.05.2026
Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

13:16 20.05.2026
МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

18:47 19.05.2026
Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

15:05 19.05.2026
МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

13:54 19.05.2026
МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати на кожен російський удар

"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

ОСТАННЄ

Glovo має дефіцит кур'єрів до 20% замовлень, сподівається на закон про оподаткування цифрових платформ

У Трускавці відбулися змагання серед операторів БпЛА – "Дикі Дрони"

"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати на кожен російський удар

На ворожу міну натрапила жінка на Сумщині – ОВА

20-річний чоловік загинув у Львові через наїзд потягу – поліція

Держава спрямує понад 23 млн грн на сучасні навчальні простори в ліцеях Житомирщини – ОВА

Сім людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

ФК "Динамо" провів благодійний матч зі "Спецпідрозділом Тимура" ГУР МО у Києві

Зеленський у День морської піхоти: Дякую вам, воїни, та всім вашим побратимам за силу та вірність Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА