Прапор морської піхоти урочисто підняли перед будівлею МЗС України

Разом із морськими піхотинцями, ветеранами та захисниками Маріупольської "Азовсталі", які пройшли російський полон, керівництво Міністерства закордонних справ України урочисто підняло перед будівлею відомства прапор морської піхоти, яка 23 травня відзначає своє професійне свято.

"На знак нашої безмежної поваги та вдячності. А також як символ того, що за кожним нашим успіхом на міжнародній арені стоїть героїзм наших воїнів. Зараз наша дипломатія стає сильнішою, бо сильним є наше військо. У наших переговорах немає кращих аргументів, ніж успіхи Сил оборони України", – написав глава МЗС Андрій Сибіга у Facebook.

Він підкреслив, що прапори всіх українських родів військ і знамена всіх українських бригад заслуговують стояти поряд із прапорами 32 країн-союзників у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Сьогодні українські морпіхи – на всіх напрямках: на захисті Запоріжжя та Нікопольщини, Херсонщини та Миколаївщини, на Донеччині й у прикордонних районах Сумщини. Вони брали участь в оборонній операції в Курській області та боронили острів Зміїний у нашому Чорному морі. Вони на суші, на воді й у небі. Саме завдяки морській піхоті ми вже сьогодні задаємо стандарти також і в морській війні. І ми неодмінно станемо гарантом безпеки у Чорному морі", – йдеться у дописі.

Як наголосив міністр, "єдина справжня запорука чорноморської безпеки – це повернення українського Криму, і в цьому роль Воєнно-морських сил та морської піхоти є визначальною".