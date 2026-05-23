Glovo має дефіцит кур'єрів до 20% замовлень, сподівається на закон про оподаткування цифрових платформ

Сервіс кур'єрської доставки Glovo наразі відчуває суттєвий дефіцит кур'єрів, через який в окремі моменти не може опрацювати до 20% від усіх замовлень, в компанії сподіваються на зменшення цього дефіциту після прийняття законопроєкту №15111-д про оподаткування у цифрових платформах, повідомив GR-директор Glovo у регіоні Східної Європи та Центральної Азії Тарас Шевченко.

"Станом на зараз компанія Glovo не може опрацювати інколи до 20% замовлень наших користувачів через фізичну відсутність кур'єрів… Якщо дуже простими словами чого хочуть водії таксі, чого хочуть кур'єри – вони хочуть отримати на картку вже оподаткований дохід. Це єдина модель, за якою ця система цифрових платформ буде розвиватися в Україні", –. сказав він під час "круглого" столу у Києві, які організували провідні бізнес-спільноти України.

Шевченко пояснив, що подібна ситуація не тільки у Glovo, але й у інших компаній на ринку, наприклад Bolt Food.

За його словами, багато кур'єрів відмовляються реєструвати ФОП, хоча компанія й спонукаємо їх до цього. GR-директор уточнив, що наразі приблизно 70% кур'єрів – це ФОП, а решта 30% – це просто фізичні особи, за яких компанія сплачуємо ПДФО і військовий збір – сумарно 23%.

"Ця модель не працює", – констатував Шевченко.

Законопроєкт №15111-д, як повідомлялося, передбачає єдину ставку податку 10% та наділяє операторів цифрових платформ статусом податкового агента.

Представник Glovo наголосив, що 90% з 12 тис. партнерів компанії – це малий та середній бізнес (ресторани, кафе, квіткарні, тощо), у яких біля 30% надходжень забезпечують сервіси доставки.

Шевченко також зазначив, що подібна система вже реалізована у Казахстані, де працює Glovo, тож у компанії є відповідний досвід її впровадження.

За його словами, коаліція компаній на ринку має технічну готовність впровадити цей законопроєкт за три місяці з нуля.