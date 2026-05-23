Інтерфакс-Україна
Події
19:16 23.05.2026

Glovo має дефіцит кур'єрів до 20% замовлень, сподівається на закон про оподаткування цифрових платформ

2 хв читати
Glovo має дефіцит кур'єрів до 20% замовлень, сподівається на закон про оподаткування цифрових платформ

Сервіс кур'єрської доставки Glovo наразі відчуває суттєвий дефіцит кур'єрів, через який в окремі моменти не може опрацювати до 20% від усіх замовлень, в компанії сподіваються на зменшення цього дефіциту після прийняття законопроєкту №15111-д про оподаткування у цифрових платформах, повідомив GR-директор Glovo у регіоні Східної Європи та Центральної Азії Тарас Шевченко.

"Станом на зараз компанія Glovo не може опрацювати інколи до 20% замовлень наших користувачів через фізичну відсутність кур'єрів… Якщо дуже простими словами чого хочуть водії таксі, чого хочуть кур'єри – вони хочуть отримати на картку вже оподаткований дохід. Це єдина модель, за якою ця система цифрових платформ буде розвиватися в Україні", –. сказав він під час "круглого" столу у Києві, які організували провідні бізнес-спільноти України.

Шевченко пояснив, що подібна ситуація не тільки у Glovo, але й у інших компаній на ринку, наприклад Bolt Food.

За його словами, багато кур'єрів відмовляються реєструвати ФОП, хоча компанія й спонукаємо їх до цього. GR-директор уточнив, що наразі приблизно 70% кур'єрів – це ФОП, а решта 30% – це просто фізичні особи, за яких компанія сплачуємо ПДФО і військовий збір – сумарно 23%.

"Ця модель не працює", – констатував Шевченко.

Законопроєкт №15111-д, як повідомлялося, передбачає єдину ставку податку 10% та наділяє операторів цифрових платформ статусом податкового агента.

Представник Glovo наголосив, що 90% з 12 тис. партнерів компанії – це малий та середній бізнес (ресторани, кафе, квіткарні, тощо), у яких біля 30% надходжень забезпечують сервіси доставки.

Шевченко також зазначив, що подібна система вже реалізована у Казахстані, де працює Glovo, тож у компанії є відповідний досвід її впровадження.

За його словами, коаліція компаній на ринку має технічну готовність впровадити цей законопроєкт за три місяці з нуля.

Теги: #курєри #glovo #дефіцит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 18.05.2026
В аптечній мережі актуальним залишається дефіцит певних препаратів, зберігається тенденція посилення позицій імпорту – експерт

В аптечній мережі актуальним залишається дефіцит певних препаратів, зберігається тенденція посилення позицій імпорту – експерт

14:04 26.04.2026
Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

16:52 16.04.2026
Близько чверті 3PL-операторів в Україні мають дефіцит кадрів у сфері складської логістики – PwC

Близько чверті 3PL-операторів в Україні мають дефіцит кадрів у сфері складської логістики – PwC

10:53 02.04.2026
ЄБА зазначає системну проблему дефіциту ліків у роздрібі

ЄБА зазначає системну проблему дефіциту ліків у роздрібі

10:36 31.03.2026
Uklon, Bolt та Glovo підтримують законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах

Uklon, Bolt та Glovo підтримують законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах

19:39 24.03.2026
Голова Shell прогнозує дефіцит енергоресурсів у Європі вже у квітні

Голова Shell прогнозує дефіцит енергоресурсів у Європі вже у квітні

19:01 23.03.2026
Дефіциту дизельного пального немає і не передбачається – директор А-95

Дефіциту дизельного пального немає і не передбачається – директор А-95

14:27 03.03.2026
Дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт – очільник Міненерго

Дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт – очільник Міненерго

14:21 26.02.2026
Дефіциту імпортних ліків немає, але окремі терапевтичні ніші залишаються чутливими до перебоїв поставок, – АФУ

Дефіциту імпортних ліків немає, але окремі терапевтичні ніші залишаються чутливими до перебоїв поставок, – АФУ

09:53 18.02.2026
Dragon Capital прогнозує дефіцит е/е в 2026р. на рівні 10% та вже фіксує погіршення

Dragon Capital прогнозує дефіцит е/е в 2026р. на рівні 10% та вже фіксує погіршення

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати на кожен російський удар

"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

ОСТАННЄ

У Трускавці відбулися змагання серед операторів БпЛА – "Дикі Дрони"

"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати на кожен російський удар

На ворожу міну натрапила жінка на Сумщині – ОВА

20-річний чоловік загинув у Львові через наїзд потягу – поліція

Держава спрямує понад 23 млн грн на сучасні навчальні простори в ліцеях Житомирщини – ОВА

Сім людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

ФК "Динамо" провів благодійний матч зі "Спецпідрозділом Тимура" ГУР МО у Києві

Зеленський у День морської піхоти: Дякую вам, воїни, та всім вашим побратимам за силу та вірність Україні

На сході Латвія дрон упав в озеро та здетонував – поліція країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА