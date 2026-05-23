У Трускавці відбулися змагання серед операторів БпЛА – "Дикі Дрони"

Фото: https://armyinform.com.ua/

У Трускавці (Львівська область) 19-20 травня відбулися змагання серед операторів БпЛА – "Дикі Дрони". Це вже 4-ті військово-спортивні змагання серед представників Сил оборони України від початку їх заснування у 2024 році.

Цього разу участь у турнірі взяли 19 команд, серед яких підрозділи Збройних сил України та Національної гвардії України. Також в окремому заліку змагалися 4 навчальні центри підготовки операторів безпілотних систем.

Головними організаторами заходу є: 93 ОМБр "Холодний Яр", ГО "Дика Гонка", навчальний центр "ДОВЖИК" та CAS (ТОВ "Креатив Агро Сервіс").

Змагання проходили серед кращих розрахунків БпЛА, які змагалися між собою на важких бомберах Vampire ("Баба Яга"), FPV Shrike та DJI Mavic. Генеральний партнер змагань, технологічно-оборонна компанія SkyFall, надав FPV-дрони Shrike і важкі бомбери Vampire усім учасникам. Як пояснили організатори, змагання проводилися на єдиній платформі, що дало можливість конкурувати саме у вміннях та навичках пілотів.

"Ключова місія – морально-психологічне відновлення військовослужбовців, обмін досвідом та нетворкінг з побратимами та виробниками озброєнь", – розповіли організатори.

Змагання проходили у двох основних категоріях – командні перегони та перегони операторів FPV-дронів.

Паралельно із проведенням змагань на заході була представлено майже півтора десятка виробників озброєння, серед яких виробники БпЛА, НРК, Middle та Deep Strike та ін.

У номінації найкращого розрахунку FPV-дронів перемогу здобула 47-а окрема механізована бригада "Магура". За перемогу вона отримала три комплекси Vampire.

Друге місце здобула 71-ша окрема аеромобільна бригада. За срібло в цій номінації до десантників на позиції поїдуть два комплекси Vampire. Саме пілот екіпажу цієї бригади на псевдо "Монах" став найшвидшим пілотом "Диких Дронів Трускавець-2026".

Третє місце – за 4-ю окремою важкою механізованою бригадою. У подарунок. Вони отримали один комплекс важкого бомбера Vampire.

Командні змагання включали комплексні вправи на "DJI Mavic", "Shrike та "Vampire". За підсумками командної роботи місця розподілилися так:

1.⁠ 77 ОАеМБр – нагорода від партнерів, компанії RoverTech, – 1 НРК "Змій".

2.⁠ 115 окрема механізована бригада – сертифікат від компанії Vyriy Industries на 500 тисяч гривень, на які бригада самостійно обере продукцію у виробника.

3.⁠ ⁠71 ОАеМБр – також сертифікат на 500 тисяч від ще одного партнера змагань.

Також окремими заїздами визначалися найбільш вправні команди серед навчальних центрів. Перемогу в обох номінаціях – і FPV, і командних – здобув 155-й навчальний центр "Ятаган".