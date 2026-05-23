"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", у якому взяли участь понад 600 учасників, зібрали 252,7 тис грн на підтримку програми сім’ям залізничників, постраждалим від війни.

"Сьогодні у благодійному забігу "Стартуємо за розкладом" взяли участь понад 600 учасників, а разом вдалося зібрати 252 700 гривень на підтримку програми "Залізна родина". Найпопулярнішою дистанцією стали 5 км – на неї зареєструвалося 362 учасники", – йдеться у повідомленні Укрзалізниці у суботу.

Підтримати колег приїхали залізничники з Харкова, Миколаєва, Дніпра, Тернополя, Львова, Жмеринки та інших міст України. До забігу також долучилися команда Міністерства розвитку громад та територій України, вихованці залізничного ФСК "Локомотив", наші пасажири та учасники зі Жмеринки, Тростянця, Вінниці, Первомайська, Козятина, Полтави та інших міст.

"Також сьогодні було встановлено рекорд України – "Наймасовіший корпоративний забіг". Рекорд зафіксував участь 285 залізничників", – повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

У межах заходу також відбулися благодійні аукціони на підтримку постраждалих залізничників та родин загиблих колег. Серед лотів – сигнальний ліхтар пасажирського поїзда 1950-х років, футболка ФК "Локомотив" із підписами команди та футбольний м’яч із автографами гравців історичного сезону.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на програму Укрзалізниці "Залізна родина", яка підтримує сім’ї залізничників, постраждалих від війни.