Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за даними розвідок, зокрема США та європейських країн, РФ готує комбінований удар по Україні, можливо, з використанням комплексу "орєшнік"; просив бути обережними починаючи із сьогоднішнього вечора, користуватись укриттям.

"Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "орєшніка". Перевіряємо цю інформацію", – написав він у Телеграмі у суботу.

За словами Зеленського, українські відповідні служби бачать ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. "Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями", – наголосив Зеленський.

"Друге: звертаємо увагу партнерів як у Сполучених Штатах, так і у Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів. Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Розраховуємо на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною – треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну", – наголосив президент.

"Третє: ми готуємо ППО настільки, наскільки це можливо, і будемо відповідати цілком справедливо на кожен російський удар. Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи", – наголосив президент

Зеленський висловив вдячність всім, хто допомагає берегти життя. "Ще раз: будь ласка, бережіть себе й користуйтеся сьогодні укриттями", – наголосив він.