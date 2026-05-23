На ворожу міну натрапила жінка на Сумщині – ОВА

Жінка натрапила на ворожу міну у Новослобідській громаді (Сумська обл.), із множинними травмами її доставили до лікарні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На ворожу міну натрапила жінка у Новослобідській громаді. Із множинними травмами постраждалу доставили до лікарні. Медики зараз надають їй необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його даними, попередньо, ця жінка раніше евакуювалася з громади, але днями повернулася, щоб доглянути домогосподарство. "І сьогодні вона натрапила на вибухонебезпечний предмет, який здетонував", – додав Григоров.