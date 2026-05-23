20-річний чоловік загинув у Львові через наїзд потягу – поліція

У Львові пасажирський потяг збив 20-річного чоловіка, від отриманих травм він загинув на місці, правоохоронці розслідують обставини інциденту, повідомила поліція Львівської області.

"Подія сталася сьогодні, 23 травня, близько 02:10, на залізничній станції "Підзамче" у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг сполученням "Ужгород-Одеса" здійснив наїзд на 20-річного львів’янина", – йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці у суботу.

Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.