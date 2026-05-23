Інтерфакс-Україна
Події
18:27 23.05.2026

20-річний чоловік загинув у Львові через наїзд потягу – поліція

1 хв читати

У Львові пасажирський потяг збив 20-річного чоловіка, від отриманих травм він загинув на місці, правоохоронці розслідують обставини інциденту, повідомила поліція Львівської області.

"Подія сталася сьогодні, 23 травня, близько 02:10, на залізничній станції "Підзамче" у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг сполученням "Ужгород-Одеса" здійснив наїзд на 20-річного львів’янина", – йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці у суботу.

Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Теги: #наїзд #львівщина #поліція #поїзд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 23.05.2026
На сході Латвія дрон упав в озеро та здетонував – поліція країни

На сході Латвія дрон упав в озеро та здетонував – поліція країни

12:10 23.05.2026
У Львові через наїзд потяга загинув чоловік – поліція

У Львові через наїзд потяга загинув чоловік – поліція

19:36 22.05.2026
Четверо фігурантів справи про "кришування порноофісів" вийшли із СІЗО під застави – ЗМІ

Четверо фігурантів справи про "кришування порноофісів" вийшли із СІЗО під застави – ЗМІ

17:19 19.05.2026
Вело-, мото- та кінні патрулі поновили чергування на вулицях України з 19 травня

Вело-, мото- та кінні патрулі поновили чергування на вулицях України з 19 травня

10:26 19.05.2026
Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

15:20 18.05.2026
ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

15:55 15.05.2026
Ексначальник Управління поліції охорони в Харківській області закуповував пальне дорожче за роздрібну ціну на АЗС – прокуратура

Ексначальник Управління поліції охорони в Харківській області закуповував пальне дорожче за роздрібну ціну на АЗС – прокуратура

10:48 10.05.2026
На Львівщині в ДТП за участі авто та мотоцикла травмовано двох неповнолітніх – поліція розслідує обставини

На Львівщині в ДТП за участі авто та мотоцикла травмовано двох неповнолітніх – поліція розслідує обставини

11:21 05.05.2026
Kormotech розширює сонячну генерацію на виробництві у Львівській області

Kormotech розширює сонячну генерацію на виробництві у Львівській області

20:27 04.05.2026
Щонайменше двоє загиблих у німецькому Лейпцигу через наїзд авто – ЗМІ

Щонайменше двоє загиблих у німецькому Лейпцигу через наїзд авто – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати на кожен російський удар

"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

ОСТАННЄ

Сибіга запропонував Африканському Союзу внести протидію російському рекрутингу найманців до пріоритетів

Прапор морської піхоти урочисто підняли перед будівлею МЗС України

Glovo має дефіцит кур'єрів до 20% замовлень, сподівається на закон про оподаткування цифрових платформ

У Трускавці відбулися змагання серед операторів БпЛА – "Дикі Дрони"

"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати на кожен російський удар

На ворожу міну натрапила жінка на Сумщині – ОВА

Держава спрямує понад 23 млн грн на сучасні навчальні простори в ліцеях Житомирщини – ОВА

Сім людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

ФК "Динамо" провів благодійний матч зі "Спецпідрозділом Тимура" ГУР МО у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА