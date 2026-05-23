18:10 23.05.2026

Держава спрямує понад 23 млн грн на сучасні навчальні простори в ліцеях Житомирщини – ОВА

Держава спрямує понад 23 млн грн на сучасні навчальні простори в ліцеях Житомирщини – ОВА
Понад 23 млн грн державної підтримки отримають ліцеї Житомирщини на створення сучасних навчальних просторів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Кошти будуть спрямовані на оновлення кабінетів фізики, хімії, біології, математики та STEM-лабораторій у Новогуйвинському, Баранівському, Чуднівському, Корнинському ліцеях та Коростишівському ліцеї №1", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, це черговий крок у підготовці закладів освіти області до впровадження реформи профільної середньої освіти, яка стартує 1 вересня 2027 року. Сучасне обладнання та оновлена матеріально-технічна база дадуть можливість учням отримувати більше практичних навичок, а педагогам – використовувати нові підходи до викладання природничих і математичних дисциплін.

Теги: #житомирщина #фінансування #ліцеї

