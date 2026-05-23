Інтерфакс-Україна
Події
18:06 23.05.2026

Сім людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

Російські окупаційні війська у суботу обстрілювали Херсонщину артилерією, мінометною зброєю та дронами, станом на 17:30 відомо про сімох постраждалих, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 23 травня 2026 року армія рф била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометною зброєю та дронами. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало сім людей", – йдеться у повідомленні облпрокуратури у Телеграмі.

Через артилерійський обстріл Херсона отримала поранення одна людина. Від дронових атак в обласному центрі, Приозерному та Українці дістали травм ще шість мирних жителів. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, приміщення навчального закладу, вантажний та легковий автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

Теги: #атаки_рф #херсонщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 23.05.2026
"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

14:55 23.05.2026
Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

14:45 23.05.2026
Троє постраждалих у Балаклії через атаку реактивних БпЛА

14:03 23.05.2026
Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

14:01 23.05.2026
Женщина погибла в результате российского обстрела Херсона – ОВА

13:36 23.05.2026
Жінка загинула через російський обстріл Херсону – ОВА

17:01 22.05.2026
Жінку поранено через російський обстріл Херсону – міськрада

14:29 22.05.2026
Троє цивільних дістали поранень через ворожу атаку з безпілотника на Херсонщині – ОВА

14:34 18.05.2026
Окупанти атакували з дрона чоловіка на мотоциклі у Зеленівці на Херсонщині, чоловік дістав смертельних поранень – ОВА

18:36 15.05.2026
Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих районів Херсонської області – обладміністрація

