Сім людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

Російські окупаційні війська у суботу обстрілювали Херсонщину артилерією, мінометною зброєю та дронами, станом на 17:30 відомо про сімох постраждалих, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 23 травня 2026 року армія рф била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометною зброєю та дронами. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало сім людей", – йдеться у повідомленні облпрокуратури у Телеграмі.

Через артилерійський обстріл Херсона отримала поранення одна людина. Від дронових атак в обласному центрі, Приозерному та Українці дістали травм ще шість мирних жителів. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, приміщення навчального закладу, вантажний та легковий автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.