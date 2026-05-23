18:05 23.05.2026

ФК "Динамо" провів благодійний матч зі "Спецпідрозділом Тимура" ГУР МО у Києві

Фото: пресслужба ФК “Динамо”

На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбувся благодійний футбольний матч між київським "Динамо" та командою "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", гра була організована на підтримку благодійного фонду "Вона захищає". Команду розвідників очолив досвідчений тренер В’ячеслав Грозний, а "Динамо" на поле вивів Ігор Костюк.

У стартовому складі "Динамо" вийшли: Валентин Моргун, Максим Коробов, Денис Попов, Владислав Захарченко, Владислав Дубінчак, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Яцик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин та Матвій Пономаренко. На заміни виходили Денис Ігнатенко, Костянтин Вівчаренко, Крістіан Біловар, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Михайло Михайленко.

Повний склад команди "Спецпідрозділу Тимура" традиційно не розголошується з міркувань безпеки. Однак відомо, що за полі були відомі військові, зокрема, командир Російського добровольчого корпусу Денис "White Rex" Капустін та засновник Білоруського добровольчого корпусу з позивним "Янкі" Ігор Янков.

Матч проходив у скороченому форматі – два тайми по 30 хвилин. На 15-й хвилині відбувся "обмін" воротарями: Валентин Моргун перейшов до складу розвідників. Трохи згодом до суперників приєднався й Андрій Ярмоленко.

Ведучими заходу виступили футбольні коментатори Роман Бебех та Ігор Циганик. У другому таймі Бебех сам вийшов на поле у складі команди спецпідрозділу.

Гра завершилася з рахунком 10:10. У серії пенальті перемогу здобуло "Динамо" – 4:3.

Усі зібрані кошти від продажу благодійних квитків (вартість – 100 гривень) будуть передані на підтримку громадської організації "Вона захищає".

