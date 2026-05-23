Зеленський у День морської піхоти: Дякую вам, воїни, та всім вашим побратимам за силу та вірність Україні

Президент України Володимир Зеленський поздоровив морських піхотинців з професійним святом – Днем морської піхоти та відзначив державними нагородами воїнів.

"Сьогодні день однієї з найбільш сильних та справді гордих складових Сил оборони – День морської піхоти. Воїни, які проявили себе надзвичайно сміливо в цій війні за українську незалежність. Відзначив державними нагородами воїнів, також бойовими прапорами, стрічками почесної відзнаки "За мужність та відвагу" та почесними найменуваннями військові формування морської піхоти", – написав він у Телеграмі у суботу.

"Дякую вам, воїни, та всім вашим побратимам за цю силу та вірність Україні. Дякую за надійність", – додав Зеленський.

"І я хочу подякувати кожній сім’ї, усім мамам і татам наших морських піхотинців за таких синів, за таких дітей, за таких українців і українок, які служать нашій державі, воюють за те, щоб Україна була, і досягають результатів. Пишаємося нашими героями. Дякуємо кожному нашому українському воїну. І пам’ятаємо всіх, хто віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України", – наголосив очільник Української держави.

"Дякую українським морським піхотинцям! Слава Україні", – сказав президент.