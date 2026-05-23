"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

Фото: Нафтогаз

Російські окупаційні війська понад добу атакують нафтогазові об’єкти Групи "Нафтогаз" у Харківській та Полтавській областях, пошкоджено обладнання, є масштабні пожежі, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Понад добу росіяни масовано атакують нафтогазові об’єкти Групи Нафтогаз на Харківщині та Полтавщині. Є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі", йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграмі у суботу.

Наголошується, що персонал встигли евакуювати. На місцях працюють усі відповідні служби.

"Ситуація залишається складною. Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів", – зазначено у повідомленні.