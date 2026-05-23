Інтерфакс-Україна
Події
17:12 23.05.2026

"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

1 хв читати
"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях
Фото: Нафтогаз

Російські окупаційні війська понад добу атакують нафтогазові об’єкти Групи "Нафтогаз" у Харківській та Полтавській областях, пошкоджено обладнання, є масштабні пожежі, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Понад добу росіяни масовано атакують нафтогазові об’єкти Групи Нафтогаз на Харківщині та Полтавщині. Є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі", йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграмі у суботу.

Наголошується, що персонал встигли евакуювати. На місцях працюють усі відповідні служби.

"Ситуація залишається складною. Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів", – зазначено у повідомленні.

Теги: #харківщина #атаки_рф #полтавщина #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 23.05.2026
Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

14:45 23.05.2026
Троє постраждалих у Балаклії через атаку реактивних БпЛА

Троє постраждалих у Балаклії через атаку реактивних БпЛА

14:03 23.05.2026
Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

14:01 23.05.2026
Женщина погибла в результате российского обстрела Херсона – ОВА

Женщина погибла в результате российского обстрела Херсона – ОВА

13:36 23.05.2026
Жінка загинула через російський обстріл Херсону – ОВА

Жінка загинула через російський обстріл Херсону – ОВА

20:26 22.05.2026
Мешканець прифронтової Ківшарівки загинув через удар дрона

Мешканець прифронтової Ківшарівки загинув через удар дрона

16:58 22.05.2026
Адміністратор проросійського ТГ-каналу, який намагався спалити військовий автомобіль, проведе за ґратами 15 років

Адміністратор проросійського ТГ-каналу, який намагався спалити військовий автомобіль, проведе за ґратами 15 років

19:23 20.05.2026
Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

16:46 20.05.2026
Прокуратура через суд вимагає стягнути з Budhouse Group 180 млн грн пайової участі, девелопер називає вимоги безпідставними

Прокуратура через суд вимагає стягнути з Budhouse Group 180 млн грн пайової участі, девелопер називає вимоги безпідставними

23:21 19.05.2026
Росія четверту добу поспіль б'є по інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині – компанія

Росія четверту добу поспіль б'є по інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині – компанія

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

Ворожий обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину в Олександрівці – ДСНС

ОСТАННЄ

Brave1 став найбільшим ангельським інвестором в Україні та Східній Європі на ринку озброєння

Причетних до конфлікту з ветераном у Києві переведуть до бойових підрозділів – командування Сухопутних військ

УЧХ продовжує евакуацію з прифронтових територій

"Мадяр" Бровді повідомив про ураження у Новоросійську в РФ фрегату, нафтосховища та ракетоносія

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

Woman killed in Russian shelling of Kherson – authorities

Опитуванні в "Київ Цифровий" жителі столиці найчастіше відчувають постійну втому і тривогу

Петиція про ремонт мосту Патона в Києві не набрала необхідних голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА