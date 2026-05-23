Brave1 став найбільшим ангельським інвестором в Україні та Східній Європі на ринку озброєння

Український інноваційний оборонно-технологічний кластер Brave1, запущений у квітні 2023 роки, за три роки роботи надав грантів на суму приблизно $100 млн, повідомив керівник Brave1 Андрій Гриценюк.

"Brave1 вже став в Україні і в Східній Європі найбільшим ангельським інвестором на ринку оборонного озброєння. Приблизно $100 млн – це обсяг грантів, які були надані з боку Brave1 українським компаніям", – сказав він на конференції Exim Talks 2026, організованій Укрексімбанком цього тижня.

Гриценюк додав, що Brave1, якій довів свою спроможність трансформувати ринок, останнім часом також отримує та управляє додатковими бюджетами від міжнародних партнерів.

"В цих спільних акселераційних програмах мають право приймати участь українські компанії і компанії тих країн, які профінансували ці програми. Ці обсяги постійно збільшуються і вимірюються десятками мільйонів доларів вже, якщо брати бюджет цього року", – зазначив керівник кластеру.

Він уточнив, що наразі в Brave1 зареєстровано понад дві тисячі компаній та більше 5 тис. різних розробок.

За його словами, Brave1 готовий допомагати банкам під час аналізу компаній з оборонного сектору для кредитування.

Гриценюк також закликав банкірів та інших інвесторів на щорічний Defense Tech Valley 2026, який пройде 16-17 вересня у Львові за підтримки міністерств оборони та цифрової трансформації. Він нагадав, що в минулому році на ньому були представники 50 країн та більше 5 тис. гостей було, а в цьому році ці показники будуть ще більшими.

Щодо питання відкриття експорту озброєнь з України керівник Brave1 зауважив, що кластер не долучений до цього питання.

"Ми не долучені в питання прийняття рішень щодо відкриття експорту, але якщо ми бачимо, що бажаючих експортувати, бажаючих закуповувати набагато більше, ніж дозволів на експорт, то значить тут щось не так. І це треба змінювати і робити реформи так само, як ми робили реформи по інших напрямках, де було щось не так", – висловив він свою позицію.

Гріценюк наголосив, що Brave1 залишається прихильником ринкового підходу та розвитку конкуренції на ринку, в якому бачить своє завдання підтримувати нові компанії та сектори, які потребують прискореного розвитку та масштабування.

"Ми бачимо найкращий ефект там, де стимулюється конкуренція, і різні команди намагаються випередити один одних… Казали, що окрім Південмаша і КБ "Південний" ніхто в Україні робити ракети не може. Пройшло півтора року, і вже більше 50 українських компаній роблять ракети, і більше десятка вже тестують на достатньо зрілих етапах готовності ці технології. Це все можливо", – навів він приклад.

За словами глави Brave1, такий підхід за здорового обміну досвідом дає більш швидкі інновації, ніж створення примусове якихось об’єднань.

Серед нових тенденцій Гріценюк виділив нову модель співробітництва, коли компанії з Brave1 передають права на виробництво своїх унікальних продуктів іншим компаніям, у тому числі й цивільним заводам, щоб масштабувати виробництво.

"Ми зараз бачимо неймовірний попит і дуже позитивні зміни щодо того, що компанії-розробники дронів почали активно аутсорсити або надавати свої ліцензії на виробництво для інших компаній", – повідомив керівник Brave1.

Іншою тенденцією він назвав поглинання або об’єднання компаній в секторах, які вже стали зрілими, як, наприклад, перехоплювачі, де вже більше 150 різних компаній.

"Україні, звісно, так багато не потрібно. Коли ми бачимо, що сегмент вже насичений, ми перестаємо фінансувати… Із цих 150 виробників перехоплювачів залишиться 20, і це нормально. Але залишаться найкращі. Деякі команди переключаться на інші вироби, на нові сегменти, якщо вони побачать, що вони програли конкуренцію. В деяких (випадках) відбудеться злиття між командами, відбудеться поглинання…, будуть міжнародні партнерства і виробництва, в тому числі за межами України. Це органічний розвиток ринку", – описав своє бачення Гріценюк.