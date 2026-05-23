Причетних до конфлікту з ветераном у Києві переведуть до бойових підрозділів – командування Сухопутних військ

Фото: https://landforces.mil.gov.ua

Командування Сухопутних військ заявило, що представників ТЦК та СП Шевченківського району Києва, винних в інциденті з ветераном, буде переведено до бойових підрозділів; керівництво Київського ТЦК та СП офіційно перепросило у ветерана.

"Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та ветераном війни Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація. Військовослужбовець застосував фізичну силу, яка в цьому випадку не може бути нічим виправдана ", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ у Телеграмі у суботу.

Зазначається, що поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК та СП. За вказаним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України. Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Триває досудове розслідування.

"Відносно винних посадових осіб буде ухвалене рішення про проходження ними подальшої служби в бойових підрозділах. Керівництво Київського МТЦК та СП перебуває на постійному зв’язку з постраждалим ветераном. Посадові особи категорично не підтримують такі дії особового складу та вже офіційно перепросили у ветерана", – наголошується у повідомленні.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує такі неправомірні дії. Взаємодія з людьми, як цивільними, так і військовослужбовцями, має ґрунтуватися на принципах людяності та поваги. А гідність і права ветеранів війни – абсолютний пріоритет для Збройних Сил України", – заявили у Сухопутних силах.