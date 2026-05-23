Інтерфакс-Україна
Події
15:53 23.05.2026

УЧХ продовжує евакуацію з прифронтових територій

УЧХ продовжує евакуацію з прифронтових територій
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує евакуацію людей із прифронтових територій Харківської области.

"На Харківщині відбулася масштабна евакуація з прикордонних громад", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Евакуацію здійснювали загін швидкого реагування УЧХ у Харківській області, місцева влада, Національна поліція, ДСНС, екстрена медична допомога, OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Управління ООН з координації гуманітарних справ) та інші гуманітарні організації.

Евакуйованих прийняв транзитний центр у Харкові, де їм надали тимчасове розміщення, гуманітарну допомогу та подальший супровід.

 

