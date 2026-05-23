"Мадяр" Бровді повідомив про ураження у Новоросійську в РФ фрегату, нафтосховища та ракетоносія

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про атаку вночі 23 травня українських безпілотників на порт Новоросійськ (Краснодарський край, РФ): на фрегат окупантів "Адмірал Ессен" та ракетний носій проєкту 1239, а також на нафтосховище "Грушовая балка".

"Фрегат "Адмірал Ессен" та ракетний носій проєкту 1239 на подушках потрапили у зону ураження під час рейду Птахів СБС на порт Новоросійськ та нафтосховище "Грушовая балка"- найбільше на Кавказі сховище нафти 1,2 млн тонн нафтопродуктів", – написав він у Телеграмі у суботу

"Ти приречений колись затонути, коросто,- не сховаєшся. ", – зазначив Мадяр

За даними командувача СБС, ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239, ВМБ "Новоросійськ", Краснодарський край, рф (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра") – ступінь ураження не відома. Фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356, ВМБ "Новоросійськ", Краснодарський край, рф (1 ОЦ СБС) – ступінь ураження не відома.

"Тут про інше. Ми поряд, втонеш колись", – додав він.

Також Мадяр перерахував досягнуті СБС цілі та підрозділи, що їх реалізували, вночі проти суботи: ЗРК "Оса", м. Донецьк (1 ОЦ СБС) – знищено, номер 21-й протягом 01-23 травня; тилова база та логістичний хаб 6 А ВПС ППО рф, н. п. Ровеньки, Луганська обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"); пункт управління БпЛА, м. Олешки, Херсонська обл. (1 ОЦ СБС); паливозаправники, спецтехніка та ББМ, у ТОТ Запорізької обл. (загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра, 412 ОБр СБС "NEMESIS").

"Обидва термінали (Новоросійськ "Шесхарис" і нафтосховище Грушова Балка) Птахи 1 оц СБС та 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" СБС відзьобали разом з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ", – зазначив Мадяр.