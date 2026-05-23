Інтерфакс-Україна
Події
15:47 23.05.2026

"Мадяр" Бровді повідомив про ураження у Новоросійську в РФ фрегату, нафтосховища та ракетоносія

2 хв читати
"Мадяр" Бровді повідомив про ураження у Новоросійську в РФ фрегату, нафтосховища та ракетоносія

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про атаку вночі 23 травня українських безпілотників на порт Новоросійськ (Краснодарський край, РФ): на фрегат окупантів "Адмірал Ессен" та ракетний носій проєкту 1239, а також на нафтосховище "Грушовая балка".

"Фрегат "Адмірал Ессен" та ракетний носій проєкту 1239 на подушках потрапили у зону ураження під час рейду Птахів СБС на порт Новоросійськ та нафтосховище "Грушовая балка"- найбільше на Кавказі сховище нафти 1,2 млн тонн нафтопродуктів", – написав він у Телеграмі у суботу

"Ти приречений колись затонути, коросто,- не сховаєшся. ", – зазначив Мадяр

За даними командувача СБС, ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239, ВМБ "Новоросійськ", Краснодарський край, рф (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра") – ступінь ураження не відома. Фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356, ВМБ "Новоросійськ", Краснодарський край, рф (1 ОЦ СБС) – ступінь ураження не відома.

"Тут про інше. Ми поряд, втонеш колись", – додав він.

Також Мадяр перерахував досягнуті СБС цілі та підрозділи, що їх реалізували, вночі проти суботи: ЗРК "Оса", м. Донецьк (1 ОЦ СБС) – знищено, номер 21-й протягом 01-23 травня; тилова база та логістичний хаб 6 А ВПС ППО рф, н. п. Ровеньки, Луганська обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"); пункт управління БпЛА, м. Олешки, Херсонська обл. (1 ОЦ СБС); паливозаправники, спецтехніка та ББМ, у ТОТ Запорізької обл. (загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра, 412 ОБр СБС "NEMESIS").

"Обидва термінали (Новоросійськ "Шесхарис" і нафтосховище Грушова Балка) Птахи 1 оц СБС та 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" СБС відзьобали разом з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ", – зазначив Мадяр.

Теги: #судно #ураження #краснодар #нпз #сбс #бровді

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 23.05.2026
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

14:30 23.05.2026
СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

12:55 23.05.2026
Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

08:50 23.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1447 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1447 ворожих цілей

19:00 22.05.2026
Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

17:16 22.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено логістичні об'єкти, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника

Генштаб ЗСУ: Уражено логістичні об'єкти, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника

13:43 22.05.2026
На угорському НПЗ прогримів вибух, є загиблий і поранені

На угорському НПЗ прогримів вибух, є загиблий і поранені

11:26 22.05.2026
Зеленський: Вночі Сили оборони діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від території України

Зеленський: Вночі Сили оборони діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від території України

11:47 21.05.2026
ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

09:03 21.05.2026
ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

Ворожий обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину в Олександрівці – ДСНС

ОСТАННЄ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

Троє постраждалих у Балаклії через атаку реактивних БпЛА

Woman killed in Russian shelling of Kherson – authorities

Женщина погибла в результате российского обстрела Херсона – ОВА

Жінка загинула через російський обстріл Херсону – ОВА

Опитуванні в "Київ Цифровий" жителі столиці найчастіше відчувають постійну втому і тривогу

Петиція про ремонт мосту Патона в Києві не набрала необхідних голосів

Одна людина загинула через удар БпЛА окупантів на жалобну колону у Сумах – ОВА

Троє поліцейських постраждали через атаку БпЛА по авто поліції на Чернігівщині – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА