Інтерфакс-Україна
Події
15:42 23.05.2026

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

2 хв читати
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони у ніч на 23 травня завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів, зокрема по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ .

"В ніч на 23 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено нафтовий термінал "Шесхарис" (Новоросійськ, Краснодарський край, РФ) – підтверджено влучання та пожежу на території терміналу", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що "Шесхарис" – один із найбільших нафтових терміналів РФ на Чорному морі, що входить до системи ПАТ "Транснефть". Пропускна спроможність становить до 75 млн тонн нафти на рік, а обсяг резервуарного парку – близько 1,28 млн м³. Об’єкт забезпечує перевалку нафти й нафтопродуктів для експорту та задіяний у забезпеченні потреб армії РФ.

"Там же, у районі Новоросійська, уражено перевальну нафтобазу "Грушова" – зафіксовано пожежу на території об’єкта", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що нафтобаза "Грушова" є ключовою складовою комплексу "Шесхарис" та одним із найбільших резервуарних комплексів півдня рф. Загальна місткість резервуарів сягає близько 1,2-1,4 млн м³. Об’єкт використовується для зберігання, перевалки та транспортування нафти і нафтопродуктів, серед іншого і для забезпечення військової логістики держави-агресора.

"Окрім того в акваторії Чорного моря уражено район базування кораблів так званого "тіньового флоту" РФ. Підтверджено ураження танкера CHRYSALIS", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ

Також повідомляється, що захисники України уразили вузли зв’язку противника у Красноріченському на Луганщині та у Смілому на Запоріжжі та склад матеріально-технічних засобів у Фролівському Запорізької області. На Донеччині уражено склад боєприпасів противника у Пречистівці Донецької області.

Окрім цього, уражені вузли зв’язку противника на Луганщині та в Запорізькій області, склад матеріально-технічних засобів на території Запорізької області, та склад боєприпасів на Донеччині.

Теги: #генштаб_зсу #нафтовий_термінал #ураження #краснодар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 23.05.2026
СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

12:55 23.05.2026
Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

08:50 23.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1447 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1447 ворожих цілей

08:14 23.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 216 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 216 бойових зіткнення

07:37 23.05.2026
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

19:00 22.05.2026
Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

17:16 22.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено логістичні об'єкти, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника

Генштаб ЗСУ: Уражено логістичні об'єкти, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника

07:41 22.05.2026
Окупанти за добу втратили 880 осіб та 135 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 135 од. спецтехніки – Генштаб

11:47 21.05.2026
ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

09:03 21.05.2026
ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

Ворожий обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину в Олександрівці – ДСНС

Угорщина забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України – прем'єр

ОСТАННЄ

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

Троє постраждалих у Балаклії через атаку реактивних БпЛА

Woman killed in Russian shelling of Kherson – authorities

Женщина погибла в результате российского обстрела Херсона – ОВА

Жінка загинула через російський обстріл Херсону – ОВА

Опитуванні в "Київ Цифровий" жителі столиці найчастіше відчувають постійну втому і тривогу

Петиція про ремонт мосту Патона в Києві не набрала необхідних голосів

Одна людина загинула через удар БпЛА окупантів на жалобну колону у Сумах – ОВА

Троє поліцейських постраждали через атаку БпЛА по авто поліції на Чернігівщині – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА