Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

"В ніч на 23 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено нафтовий термінал "Шесхарис" (Новоросійськ, Краснодарський край, РФ) – підтверджено влучання та пожежу на території терміналу", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що "Шесхарис" – один із найбільших нафтових терміналів РФ на Чорному морі, що входить до системи ПАТ "Транснефть". Пропускна спроможність становить до 75 млн тонн нафти на рік, а обсяг резервуарного парку – близько 1,28 млн м³. Об’єкт забезпечує перевалку нафти й нафтопродуктів для експорту та задіяний у забезпеченні потреб армії РФ.

"Там же, у районі Новоросійська, уражено перевальну нафтобазу "Грушова" – зафіксовано пожежу на території об’єкта", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що нафтобаза "Грушова" є ключовою складовою комплексу "Шесхарис" та одним із найбільших резервуарних комплексів півдня рф. Загальна місткість резервуарів сягає близько 1,2-1,4 млн м³. Об’єкт використовується для зберігання, перевалки та транспортування нафти і нафтопродуктів, серед іншого і для забезпечення військової логістики держави-агресора.

"Окрім того в акваторії Чорного моря уражено район базування кораблів так званого "тіньового флоту" РФ. Підтверджено ураження танкера CHRYSALIS", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ

Також повідомляється, що захисники України уразили вузли зв’язку противника у Красноріченському на Луганщині та у Смілому на Запоріжжі та склад матеріально-технічних засобів у Фролівському Запорізької області. На Донеччині уражено склад боєприпасів противника у Пречистівці Донецької області.

