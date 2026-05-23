Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто, яке рухалося із Козачої Лопані (Харківська обл.) у бік Цупівки вранці 23 травня, повідомив очільник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

"Сьогодні близько 6:00 росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль, який рухався автодорогою з Козачої Лопані у бік Цупівки", – написав він у телеграмі у суботу.

За його даними, 64-річний син загиблої, який кермував автомобілем, зазнав поранень – його шпиталізували.

Люди намагалися евакуюватися із Козачої Лопані через загострення безпекової ситуації у прикордонні, повідомив Задоренко.

"Окрім цього, о 13:30 ворожий FPV-дрон влучив по території приватного підприємства у Дергачах. На щастя, без постраждалих", – додав він.