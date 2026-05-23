Інтерфакс-Україна
14:48 23.05.2026

В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

До 12 осіб збільшилась кількість постраждалих від удару окупантів по траурній колоні, повідомляє "Суспільне. Суми".

"Одна людина померла в лікарні, ще 12 поранені. Один чоловік в операційній, двоє госпіталізовані, а решта – обстежується", – повідомив Микола Буртика, лікар відділення невідкладної екстреної медичної допомоги обласної лікарні.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та дев’яти поранених через російський удар по жалобній процесії на кладовищі на околиці Сум.

13:01 23.05.2026
Одна людина загинула через удар БпЛА окупантів на жалобну колону у Сумах – ОВА

