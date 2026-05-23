В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

До 12 осіб збільшилась кількість постраждалих від удару окупантів по траурній колоні, повідомляє "Суспільне. Суми".

"Одна людина померла в лікарні, ще 12 поранені. Один чоловік в операційній, двоє госпіталізовані, а решта – обстежується", – повідомив Микола Буртика, лікар відділення невідкладної екстреної медичної допомоги обласної лікарні.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та дев’яти поранених через російський удар по жалобній процесії на кладовищі на околиці Сум.