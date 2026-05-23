Троє постраждалих у Балаклії через атаку реактивних БпЛА

Близько 11:35 ЗС РФ атакували Балаклію (Харківська обл), за попередніми даними, двома реактивними БпЛА типу "Герань", є постраждалі.

"Одне з влучань зафіксовано поблизу спорткомплексу, інше – біля багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок атаки пошкоджено транспортні засоби, скління навколишніх будівель. Троє людей звернулися по медичну допомогу", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).