Інтерфакс-Україна
14:45 23.05.2026

Троє постраждалих у Балаклії через атаку реактивних БпЛА

Близько 11:35 ЗС РФ атакували Балаклію (Харківська обл), за попередніми даними, двома реактивними БпЛА типу "Герань", є постраждалі.

"Одне з влучань зафіксовано поблизу спорткомплексу, інше – біля багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок атаки пошкоджено транспортні засоби, скління навколишніх будівель. Троє людей звернулися по медичну допомогу", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківщина #атаки_рф #балаклія

