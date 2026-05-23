СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

Служба безпеки України та Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження ешелону та резервуарів з пальним, складів матеріально-технічного забезпечення, ремонтних баз та об’єктів телекомунікаційної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України.

"Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із військовослужбовцями 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ вразили черговий ворожий ешелон і резервуари з пальним, а також польові склади БК, ремонтні бази та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури противника", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Так, співробітники СБУ встановлювали точні координати цілей, після чого СБС завдавали високоточних ударів дронами "FirePoint-2" по об’єктах окупантів у тимчасово окупованих Луганську, Кадіївці, Білокуракиному, а також у Сіверськодонецькому та Сватівському районах області.

"У результаті операцій знищено пункт дислокації особового складу ворога, ремонтну базу, де обслуговувались ворожі БпЛА, будівлю окупаційної "поліції", а також значну кількість техніки та запасів пального противника", – розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що втрати ворога в живій силі склали понад 80 осіб убитими та пораненими.

Супутниковими системами моніторингу були зафіксовані масштабні пожежі після уражень.