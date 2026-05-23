Інтерфакс-Україна
Події
14:30 23.05.2026

СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

1 хв читати
СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України
Фото: Генштаб ЗСУ

Служба безпеки України та Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження ешелону та резервуарів з пальним, складів матеріально-технічного забезпечення, ремонтних баз та об’єктів телекомунікаційної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України.

"Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із військовослужбовцями 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ вразили черговий ворожий ешелон і резервуари з пальним, а також польові склади БК, ремонтні бази та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури противника", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Так, співробітники СБУ встановлювали точні координати цілей, після чого СБС завдавали високоточних ударів дронами "FirePoint-2" по об’єктах окупантів у тимчасово окупованих Луганську, Кадіївці, Білокуракиному, а також у Сіверськодонецькому та Сватівському районах області.

"У результаті операцій знищено пункт дислокації особового складу ворога, ремонтну базу, де обслуговувались ворожі БпЛА, будівлю окупаційної "поліції", а також значну кількість техніки та запасів пального противника", – розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що втрати ворога в живій силі склали понад 80 осіб убитими та пораненими.

Супутниковими системами моніторингу були зафіксовані масштабні пожежі після уражень.

Теги: #сбс #сбу #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:55 23.05.2026
Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

08:50 23.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1447 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1447 ворожих цілей

19:00 22.05.2026
Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

17:16 22.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено логістичні об'єкти, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника

Генштаб ЗСУ: Уражено логістичні об'єкти, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника

10:44 22.05.2026
СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала російські удари по Київщині та Одещині

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала російські удари по Київщині та Одещині

11:47 21.05.2026
ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

10:19 21.05.2026
СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

09:03 21.05.2026
ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

08:57 21.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1361 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 1361 ворожу ціль

20:08 20.05.2026
СБС ЗСУ: Внаслідок спецоперації "Сніг Ахмату" знищено школу підготовки пілотів та 65 курсантів противника

СБС ЗСУ: Внаслідок спецоперації "Сніг Ахмату" знищено школу підготовки пілотів та 65 курсантів противника

ВАЖЛИВЕ

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

Ворожий обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину в Олександрівці – ДСНС

Угорщина забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України – прем'єр

Усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус протягом трьох місяців за оновленими критеріями

ОСТАННЄ

Woman killed in Russian shelling of Kherson – authorities

Женщина погибла в результате российского обстрела Херсона – ОВА

Жінка загинула через російський обстріл Херсону – ОВА

Опитуванні в "Київ Цифровий" жителі столиці найчастіше відчувають постійну втому і тривогу

Петиція про ремонт мосту Патона в Києві не набрала необхідних голосів

Одна людина загинула через удар БпЛА окупантів на жалобну колону у Сумах – ОВА

Троє поліцейських постраждали через атаку БпЛА по авто поліції на Чернігівщині – поліція

До 9 зросло число поранених через атаку по жалобній колоні у Сумах – ОВА

Петиція про зміну транспортної політики Києва не набрала необхідних голосів

Четверо поранених через атаку по траурній колоні у Сумах – МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА