14:01 23.05.2026
Женщина погибла в результате российского обстрела Херсона – ОВА
Жизнь херсонки унес российский обстрел областного центра, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Россияне оборвали жизнь еще одной жительницы Херсона. Вчера ночью в результате попадания дрона в дом в Корабельном районе города смертельные ранения получила 66-летняя женщина", – написал он в телеграм-канале.
Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибшей.