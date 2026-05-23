Женщина погибла в результате российского обстрела Херсона – ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Жизнь херсонки унес российский обстрел областного центра, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Россияне оборвали жизнь еще одной жительницы Херсона. Вчера ночью в результате попадания дрона в дом в Корабельном районе города смертельные ранения получила 66-летняя женщина", – написал он в телеграм-канале.

Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибшей.