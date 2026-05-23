Опитуванні в "Київ Цифровий" жителі столиці найчастіше відчувають постійну втому і тривогу

17% опитаних у застосунку "Київ Цифровий" жителів української столиці заявляють, що відчувають постійну втому, ще 15% зазначають, що часто відчувають тривогу.

Результати проведеного у застосунку опитування про емоційний стан свідчать, що 17% киян відчуваю постійно втому, 15% – часто відчувають тривогу, по 13% – мають проблеми зі сном, відчувають дратівливість або спалахи гніву і почуваються на межі виснаження, 11% – почуваються апатично, 10% – почуваються добре, враховуючи ситуацію, 7% – почуваються самотньо.

На запитання, до кого вони звертаються за підтримкою у складні часи, 39% заявили, що зазвичай переживають складні моменти самостійно, 41% – до родини та друзів, 8% – до психолога або психотерапевта, 4% – до колег і сусідів, 3% – на спеціалізовані онлайн-ресурси, 2% – до сімейного лікаря.

Також у киян запитували, що їм зазвичай допомагає підтримати емоційний стан. Так, 23% відповіли, що розмови з друзями та родиною, 16% – читання книг, перегляд кіно та інші культурні заходи, по 15% – занурення в роботу та спорт і фізична активність, 9% – заспокійливі препарати, 6% – соцмережі, 5% – дотримання балансу між роботою і відпочинком, 4% – навички психологічної самодопомоги, 3% – волонтерство і підтримка ЗСУ, 2% – психологічні консультації.

Серед іншого, у киян запитали, що на їхню думку могло б зробити психологічну допомогу більш зручною та доступною, на що по 24% відповіли, що можливість отримувати онлайн-консультації в зручний час і чат-боти для швидкої самодіагностики та порад, 22% – більше інформації про центри психологічної допомоги, 14% – більше груп підтримки людей зі схожим досвідом, а 16% відповіли, що їм достатньо наявних сервісів.

В опитуваннях взяло участь 40,4 тис. тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

Як повідомлялося, у застосунку "Київ Цифровий" є мапа психологічної підтримки на якій відображено понад 700 закладів, куди можна звернутися по допомогу.